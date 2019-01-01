вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський слідчий розповів, чи допомагають екстрасенси розслідувати справи

Волинський слідчий розповів, чи допомагають екстрасенси розслідувати справи
Заступник начальника слідчого управління поліції Волині Андрій Литвин розповів, чи допомагають екстрасенси під час розслідування справ.

Про це пише Конкурент.

№Дружина дуже любить дивитися «Битви екстрасенсів» і неодноразово вона у мене це запитувала. От не хочу зараз ображати сценаристів і організаторів цих шоу, але вони мають у своєму складі криміналіста, юриста, експерта, який перед тим, як зняти програму, приїжджає на місце і з командою намагається вивчити максимум матеріалу. Вони спілкуються зі слідчим та потерпілими, які розкажуть те, що розповідали поліції", - каже Андрій Литвин.

За його словами, криміналісти та експерти біля тижня спілкуються щодо справи, а потім приїжджає екстрасенс. Тож, на його думку, саме на підставі всіх зібраних даних і готують програму.

"Я не кажу, що не вірю в це. Але дієвого результату я не бачив. Волинським слідчим також намагалися допомогти екстрасенси. Є резонансна справа, до якої ми їх залучали, але результату від цього не отримали", - додав слідчий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: слідчі, екстрасенси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Особливо допомагають цигани гадалки котрих кришує поліція
Відповісти
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині сьогодні представлять нового голову ОДА
Сьогодні, 09:33
Яке свято 3 грудня та чому сьогодні потрібно проклинати всяку нечисть
Сьогодні, 09:30
Волинський слідчий розповів, чи допомагають екстрасенси розслідувати справи
Сьогодні, 09:11
Курс валют у Луцьку на 3 грудня
Сьогодні, 09:00
Свято у «FigliMigli»: заклад пропонує незабутні розваги та знижки на меню*
Сьогодні, 08:45
Схожі новини
Грабунки по-львівськи: злодій встиг прийняти душ, поки господарі спали Грабунки по-львівськи: злодій встиг прийняти душ, поки господарі спали
25 березень, 15:30
Жорстоке вбивство дівчини і дідуся на Волині розслідували екстрасенси Жорстоке вбивство дівчини і дідуся на Волині розслідували екстрасенси
04 лютий, 11:52
Дух принцеси Діани допоміг екстрасенсам розібратись у містичній історії волинської сім'ї Дух принцеси Діани допоміг екстрасенсам розібратись у містичній історії волинської сім'ї
04 лютий, 03:10
До Луцька приїдуть учасники «Битви екстрасенсів» До Луцька приїдуть учасники «Битви екстрасенсів»
01 лютий, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Представляються поліцейськими та працівниками банку: шахраї «кидають» волинян на гроші
Сьогодні, 10:05
 0
Чому деякі авто на українському ринку дешевші, ніж авто «під ключ» з-за кордону*
Сьогодні, 09:58
 0
На Волині сьогодні представлять нового голову ОДА
Сьогодні, 09:33
 0
Яке свято 3 грудня та чому сьогодні потрібно проклинати всяку нечисть
Сьогодні, 09:30
 0
Волинський слідчий розповів, чи допомагають екстрасенси розслідувати справи
Сьогодні, 09:11
 0
Медіа
відео
1/8