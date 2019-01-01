Волинський слідчий розповів, чи допомагають екстрасенси розслідувати справи
Сьогодні, 09:11
Заступник начальника слідчого управління поліції Волині Андрій Литвин розповів, чи допомагають екстрасенси під час розслідування справ.
Про це пише Конкурент.
№Дружина дуже любить дивитися «Битви екстрасенсів» і неодноразово вона у мене це запитувала. От не хочу зараз ображати сценаристів і організаторів цих шоу, але вони мають у своєму складі криміналіста, юриста, експерта, який перед тим, як зняти програму, приїжджає на місце і з командою намагається вивчити максимум матеріалу. Вони спілкуються зі слідчим та потерпілими, які розкажуть те, що розповідали поліції", - каже Андрій Литвин.
За його словами, криміналісти та експерти біля тижня спілкуються щодо справи, а потім приїжджає екстрасенс. Тож, на його думку, саме на підставі всіх зібраних даних і готують програму.
"Я не кажу, що не вірю в це. Але дієвого результату я не бачив. Волинським слідчим також намагалися допомогти екстрасенси. Є резонансна справа, до якої ми їх залучали, але результату від цього не отримали", - додав слідчий.
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Про це пише Конкурент.
№Дружина дуже любить дивитися «Битви екстрасенсів» і неодноразово вона у мене це запитувала. От не хочу зараз ображати сценаристів і організаторів цих шоу, але вони мають у своєму складі криміналіста, юриста, експерта, який перед тим, як зняти програму, приїжджає на місце і з командою намагається вивчити максимум матеріалу. Вони спілкуються зі слідчим та потерпілими, які розкажуть те, що розповідали поліції", - каже Андрій Литвин.
За його словами, криміналісти та експерти біля тижня спілкуються щодо справи, а потім приїжджає екстрасенс. Тож, на його думку, саме на підставі всіх зібраних даних і готують програму.
"Я не кажу, що не вірю в це. Але дієвого результату я не бачив. Волинським слідчим також намагалися допомогти екстрасенси. Є резонансна справа, до якої ми їх залучали, але результату від цього не отримали", - додав слідчий.
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Коментарі 1
Особливо допомагають цигани гадалки котрих кришує поліція
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