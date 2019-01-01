Стежать космонавти і прослуховує Росія: волинський слідчий – про курйози в роботі

Андрій Литвин розповів про дивні справи, над якими доводилося працювати.



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"Справ дуже багато. Було, що люди самі приходили і казали, що за ними космонавти стежать, або їх постійно прослуховують спецслужби Америки, Росії і наші, бо вони колись якийсь мішок чи дрова забрали. Також були бабці, які вмикали свою фантазію і розповідали, чим займаються сусіди, з ким, де і як. От і потрібно з ними годинами спілкуватися і після цього ухвалювати рішення", - зауважив Андрій Литвин.



За його словами, однією з найдивніших справ у 2013 році у Луцьку був грабіж. Формулювання підозри при написанні було таким: «Дівчина, сівши в обійми чоловіку, відкрито викрала золотий ланцюжок при здійсненні поцілунку».



"Ось такий злочин", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник начальника слідчого управління поліції Волинірозповів про дивні справи, над якими доводилося працювати.Про це інформує Конкурент "Справ дуже багато. Було, що люди самі приходили і казали, що за ними космонавти стежать, або їх постійно прослуховують спецслужби Америки, Росії і наші, бо вони колись якийсь мішок чи дрова забрали. Також були бабці, які вмикали свою фантазію і розповідали, чим займаються сусіди, з ким, де і як. От і потрібно з ними годинами спілкуватися і після цього ухвалювати рішення", - зауважив Андрій Литвин.За його словами, однією з найдивніших справ у 2013 році у Луцьку був грабіж. Формулювання підозри при написанні було таким: «Дівчина, сівши в обійми чоловіку, відкрито викрала золотий ланцюжок при здійсненні поцілунку»."Ось такий злочин", - додав він.

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