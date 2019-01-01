На Волині сьогодні представлять нового голову ОДА

Сергія Трофімова.



Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.



Сьогодні, 3 грудня 2019 року, під головуванням першого заступника керівника Офісу президента України Сергія Трофімова відбудеться зустріч з керівниками органів влади та місцевого самоврядування в овальному залі приміщення Волинської обласної ради.



Під час наради відбудеться представлення нового голови Волинської обласної державної адміністрації. Хто це буде - поки достеменно невідомо.



Нагадаємо, у жовтні уряд погодив призначення голови Волинської ОДА Погуляйка Юрія Михайловича. Утім, після цього

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