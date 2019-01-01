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На Волині сьогодні представлять нового голову ОДА

На Волині сьогодні представлять нового голову ОДА
В ОДА відбудеться зустріч з керівниками органів влади та місцевого самоврядування під головуванням першого заступника керівника Офісу президента України Сергія Трофімова.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Сьогодні, 3 грудня 2019 року, під головуванням першого заступника керівника Офісу президента України Сергія Трофімова відбудеться зустріч з керівниками органів влади та місцевого самоврядування в овальному залі приміщення Волинської обласної ради.

Під час наради відбудеться представлення нового голови Волинської обласної державної адміністрації. Хто це буде - поки достеменно невідомо.

Нагадаємо, у жовтні уряд погодив призначення голови Волинської ОДА Погуляйка Юрія Михайловича. Утім, після цього волинські депутати назвали призначення на посаду голови ОДА «чужої для Волині людини» стратегічною помилкою.

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Теги: голова ОДА, Волинь
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Коментарі 2
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А сольний концерт на роялі буде? Це обовязковий атрибут роялістив команди ЗЕ.
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Такого ще не було. Везуть, бл*дь, кота в мішку. На сцені в обласній раді мішок розвяжуть і стане усе відомо. З радості і здивування можна всратись.
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