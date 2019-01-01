Представляються поліцейськими та працівниками банку: шахраї «кидають» волинян на гроші

За два дні на Волині на «гачок» до шахраїв потрапили двоє жінок.Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.Так, 2 грудня на «гачок» до псевдопрацівника поліції потрапила 69- річна ковельчанка. Під приводом звільнення від кримінальної відповідальності доньки у жінки видурили 29 тисяч гривень.Днем раніше 39-річну волинянку ошукав "банківський працівник". У телефонному режимі спритник представився працівником одного з відділів банку, та під приводом розблокування картки заявниці в подальшому ошукав її на 20 000 гривень.У обох випадках потерпілі самостійно перераховували кошти через термінал самообслуговання.