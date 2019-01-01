Представляються поліцейськими та працівниками банку: шахраї «кидають» волинян на гроші
Сьогодні, 10:05
За два дні на Волині на «гачок» до шахраїв потрапили двоє жінок.
Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.
Так, 2 грудня на «гачок» до псевдопрацівника поліції потрапила 69- річна ковельчанка. Під приводом звільнення від кримінальної відповідальності доньки у жінки видурили 29 тисяч гривень.
Днем раніше 39-річну волинянку ошукав "банківський працівник". У телефонному режимі спритник представився працівником одного з відділів банку, та під приводом розблокування картки заявниці в подальшому ошукав її на 20 000 гривень.
У обох випадках потерпілі самостійно перераховували кошти через термінал самообслуговання.
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Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.
Так, 2 грудня на «гачок» до псевдопрацівника поліції потрапила 69- річна ковельчанка. Під приводом звільнення від кримінальної відповідальності доньки у жінки видурили 29 тисяч гривень.
Днем раніше 39-річну волинянку ошукав "банківський працівник". У телефонному режимі спритник представився працівником одного з відділів банку, та під приводом розблокування картки заявниці в подальшому ошукав її на 20 000 гривень.
У обох випадках потерпілі самостійно перераховували кошти через термінал самообслуговання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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