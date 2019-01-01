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Представляються поліцейськими та працівниками банку: шахраї «кидають» волинян на гроші

Представляються поліцейськими та працівниками банку: шахраї «кидають» волинян на гроші
За два дні на Волині на «гачок» до шахраїв потрапили двоє жінок.

Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

Так, 2 грудня на «гачок» до псевдопрацівника поліції потрапила 69- річна ковельчанка. Під приводом звільнення від кримінальної відповідальності доньки у жінки видурили 29 тисяч гривень.

Днем раніше 39-річну волинянку ошукав "банківський працівник". У телефонному режимі спритник представився працівником одного з відділів банку, та під приводом розблокування картки заявниці в подальшому ошукав її на 20 000 гривень.

У обох випадках потерпілі самостійно перераховували кошти через термінал самообслуговання.

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Теги: шахраї, шахрайство, гроші
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