Впіймали молодика, який вкрав гроші з магазину у курортному районі Волині

Встановили особу злочинця за фактом крадіжки з магазину «Продукти» у Шацьку.Про це повідомляє Шацьке відділення поліції.Нагадаємо, в ніч з 15 на 16 листопада 2019 року в Шацьку невстановлена особа проникла в приміщення торгового залу магазину "Продукти", котрий належить місцевому приватному підприємцю, звідки таємно викрала гроші.У ході відкритого кримінального провадження за ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка) та проведених оперативно-розшукових заходів працівниками Шацького відділення поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився місцевий житель Шацька, молодий чоловік, 1994 року народження, якого раніше притягали до відповідальності за аналогічні діяння. Сума завданих збитків склала 6580 гривень.За цей злочин молодику повідомили про підозру, справу направили до суду. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3-х до 6-ти років.