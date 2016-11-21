На Перемоги у Луцьку маршрутка збила людину: деталі інциденту

автобус «Богдан» наїхав на пішохода.



У поліції Волині розповіли деталі прикрого інциденту.



Інформують, що за кермом транспортного засобу перебував 59-річний житель обласного центру. Попередньо поліцейські встановили, що водій допустив наїзд на 72-річного місцевого жителя, котрий перетинав проїжджу частину дороги регульованим пішохідним переходом.



Внаслідок ДТП пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення ургентної хірургії міської клінічної лікарні.



Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що наїзд скоїв водій маршрутки №32.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 2 грудня, по 13 годині на проспекті Перемоги в ЛуцькуУ поліції Волині розповіли деталі прикрого інциденту.Інформують, що за кермом транспортного засобу перебував 59-річний житель обласного центру. Попередньо поліцейські встановили, що водій допустив наїзд на 72-річного місцевого жителя, котрий перетинав проїжджу частину дороги регульованим пішохідним переходом.Внаслідок ДТП пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення ургентної хірургії міської клінічної лікарні.Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що наїзд скоїв водій маршрутки №32.

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