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На Перемоги у Луцьку маршрутка збила людину: деталі інциденту

На Перемоги у Луцьку маршрутка збила людину: деталі інциденту
Учора, 2 грудня, по 13 годині на проспекті Перемоги в Луцьку автобус «Богдан» наїхав на пішохода.

У поліції Волині розповіли деталі прикрого інциденту.

Інформують, що за кермом транспортного засобу перебував 59-річний житель обласного центру. Попередньо поліцейські встановили, що водій допустив наїзд на 72-річного місцевого жителя, котрий перетинав проїжджу частину дороги регульованим пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення ургентної хірургії міської клінічної лікарні.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що наїзд скоїв водій маршрутки №32.




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Теги: аварія, проспект перемоги, Луцьк
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