На Перемоги у Луцьку маршрутка збила людину: деталі інциденту
Сьогодні, 10:35
Учора, 2 грудня, по 13 годині на проспекті Перемоги в Луцьку автобус «Богдан» наїхав на пішохода.
У поліції Волині розповіли деталі прикрого інциденту.
Інформують, що за кермом транспортного засобу перебував 59-річний житель обласного центру. Попередньо поліцейські встановили, що водій допустив наїзд на 72-річного місцевого жителя, котрий перетинав проїжджу частину дороги регульованим пішохідним переходом.
Внаслідок ДТП пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення ургентної хірургії міської клінічної лікарні.
Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що наїзд скоїв водій маршрутки №32.
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У поліції Волині розповіли деталі прикрого інциденту.
Інформують, що за кермом транспортного засобу перебував 59-річний житель обласного центру. Попередньо поліцейські встановили, що водій допустив наїзд на 72-річного місцевого жителя, котрий перетинав проїжджу частину дороги регульованим пішохідним переходом.
Внаслідок ДТП пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення ургентної хірургії міської клінічної лікарні.
Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що наїзд скоїв водій маршрутки №32.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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