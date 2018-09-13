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Волинянин, що покинув директорство в школі і пішов на війну, став почесним громадянином району

Волинянин, що покинув директорство в школі і пішов на війну, став почесним громадянином району
Волинянин Анатолій Бричка став почесним громадянином Маневицького району.

Про це у Facebook повідомив депутат Андрій Линдюк.

Нагадаємо, Анатолій Бричка був директором Старосільської загальноосвітньої школи I-III ступенів, коли пішов в АТО. Чоловік служив в окремому спеціалізованому евакуаційному підрозділі штабу АТО «Сармат».

За його словами, усі депутати "проявли мудрість" і присвоїли звання "почесного" Анатолію Бричці.

"Щиро вітаю Анатолія Микитовича! Ви дійсно зразковий педагог, великий патріот України, мудрий керівник і дуже хороша людина. Нехай Бог Вам і Вашій родині посилає здоров'я!", - побажав Линдюк.


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Теги: почесний громадянин
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