Волинянин, що покинув директорство в школі і пішов на війну, став почесним громадянином району
Сьогодні, 18:18
Волинянин Анатолій Бричка став почесним громадянином Маневицького району.
Про це у Facebook повідомив депутат Андрій Линдюк.
Нагадаємо, Анатолій Бричка був директором Старосільської загальноосвітньої школи I-III ступенів, коли пішов в АТО. Чоловік служив в окремому спеціалізованому евакуаційному підрозділі штабу АТО «Сармат».
За його словами, усі депутати "проявли мудрість" і присвоїли звання "почесного" Анатолію Бричці.
"Щиро вітаю Анатолія Микитовича! Ви дійсно зразковий педагог, великий патріот України, мудрий керівник і дуже хороша людина. Нехай Бог Вам і Вашій родині посилає здоров'я!", - побажав Линдюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook повідомив депутат Андрій Линдюк.
Нагадаємо, Анатолій Бричка був директором Старосільської загальноосвітньої школи I-III ступенів, коли пішов в АТО. Чоловік служив в окремому спеціалізованому евакуаційному підрозділі штабу АТО «Сармат».
За його словами, усі депутати "проявли мудрість" і присвоїли звання "почесного" Анатолію Бричці.
"Щиро вітаю Анатолія Микитовича! Ви дійсно зразковий педагог, великий патріот України, мудрий керівник і дуже хороша людина. Нехай Бог Вам і Вашій родині посилає здоров'я!", - побажав Линдюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Судили волинянина, який на автостоянці побив жінку
Сьогодні, 18:50
Справа для душі стала бізнесом: у Луцьку люди із «золотими» руками ділилися історіями успіху. ФОТО
Сьогодні, 18:29
Волинянин, що покинув директорство в школі і пішов на війну, став почесним громадянином району
Сьогодні, 18:18
«Жодних переговорів з бойовиками»: Порошенко окреслив червоні лінії для нормандського саміту
Сьогодні, 18:01
У Луцьку чоловік хотів вчинити самогубство
Сьогодні, 18:00