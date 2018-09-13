Волинянин, що покинув директорство в школі і пішов на війну, став почесним громадянином району





Про це у Facebook повідомив депутат Андрій Линдюк.



Нагадаємо, Анатолій Бричка



За його словами, усі депутати "проявли мудрість" і присвоїли звання "почесного" Анатолію Бричці.



"Щиро вітаю Анатолія Микитовича! Ви дійсно зразковий педагог, великий патріот України, мудрий керівник і дуже хороша людина. Нехай Бог Вам і Вашій родині посилає здоров'я!", - побажав Линдюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин Анатолій Бричка став почесним громадянином Маневицького району.Про це у Facebook повідомив депутатНагадаємо, Анатолій Бричка був директором Старосільської загальноосвітньої школи I-III ступенів , коли пішов в АТО. Чоловік служив в окремому спеціалізованому евакуаційному підрозділі штабу АТО «Сармат».За його словами, усі депутати "проявли мудрість" і присвоїли звання "почесного" Анатолію Бричці."Щиро вітаю Анатолія Микитовича! Ви дійсно зразковий педагог, великий патріот України, мудрий керівник і дуже хороша людина. Нехай Бог Вам і Вашій родині посилає здоров'я!", - побажав Линдюк.

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