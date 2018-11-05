Скільки лучанам доведеться заплатити за тепло в домівках у листопаді
Сьогодні, 11:00
ДКП «Луцьктепло» провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у листопаді в розмірі 30,39 грн за м2.
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Середня фактична температура зовнішнього повітря у розрахунковому місяці визначена, як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології, у листопаді склала – плюс 6,15ºС (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі – +1,47ºС).
Чинний базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн за м2 у місяць, затверджений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради.
Враховуючи фактичну температуру зовнішнього повітря, вартість 1 м2 у листопаді 2019 року нижча базового тарифу на 12,00 грн.
Для порівняння, у березні 2019 року за 1 м2 опалювальної площі було нараховано 33,21 грн при середній фактичній температурі зовнішнього повітря +5,05ºС.
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Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Середня фактична температура зовнішнього повітря у розрахунковому місяці визначена, як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології, у листопаді склала – плюс 6,15ºС (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі – +1,47ºС).
Чинний базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн за м2 у місяць, затверджений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради.
Враховуючи фактичну температуру зовнішнього повітря, вартість 1 м2 у листопаді 2019 року нижча базового тарифу на 12,00 грн.
Для порівняння, у березні 2019 року за 1 м2 опалювальної площі було нараховано 33,21 грн при середній фактичній температурі зовнішнього повітря +5,05ºС.
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