У Луцьку автомобіль Audi збив чоловіка

Учора, 2 грудня, по 15 годині на вулиці Кравчука у Луцьку автомобіль Audi 80 наїхав на місцевого жителя.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Відомо, що автомобілем кермував 48-річний лучанин, постраждалий - теж місцевий, його 41 рік.У результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології міської клінічної лікарні.Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.