У Луцьку може з'явитися новий «хмарочос» з оглядовим майданчиком*





Про це в інтерв'ю інтернет-виданню Андрій Разумовський.



«В нас є мрія: збудувати на «Суперновій» високий будинок. 16 чи 18 поверхів. «Хмарочос». Звісно, якщо це не суперечитиме архітектурі міста і його генплану. І якщо це буде незбитково для нас» - розповів Разумовський.



«Ви тільки подумайте: на даху цього будинку можна буде влаштувати шикарний оглядовий майданчик, з якого буде прекрасний вид на старе місто, на центр, на інші місця. Локація, яка користуватиметься шаленою популярністю у туристів» - вважає забудовник.



«Схожі місця є у багатьох містах, а у нас – поки нема. Це буде місце, яке буде генерувати додану вартість: продаж сувенірів, кафе… це може стати одним з хороших сучасних символів міста» - додав Андрій Разумовський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівельна компанія «Інвестор» вивчає можливість спорудити на території житлового комплексу «Супернова» будинок-«висотку» на мінімум 16 поверхів.Про це в інтерв'ю інтернет-виданню «Перший» розповів директор «Інвестора»«В нас є мрія: збудувати на «Суперновій» високий будинок. 16 чи 18 поверхів. «Хмарочос». Звісно, якщо це не суперечитиме архітектурі міста і його генплану. І якщо це буде незбитково для нас» - розповів Разумовський.«Ви тільки подумайте: на даху цього будинку можна буде влаштувати шикарний оглядовий майданчик, з якого буде прекрасний вид на старе місто, на центр, на інші місця. Локація, яка користуватиметься шаленою популярністю у туристів» - вважає забудовник.«Схожі місця є у багатьох містах, а у нас – поки нема. Це буде місце, яке буде генерувати додану вартість: продаж сувенірів, кафе… це може стати одним з хороших сучасних символів міста» - додав Андрій Разумовський.

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