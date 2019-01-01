У Луцьку через негоду зіткнулися дві автівки





Про ДТП повідомили на сайті патрульної



Правоохоронці зазначили, що одна з водійок не врахувала швидкості руху й дорожньої обстановки та зіткнулась з іншим транспортним засобом.



Автомобілі зазнали механічних пошкоджень, на щастя, люди не постраждали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок трапилась 3 грудня на вулиці Марценюка, у Луцьку.Про ДТП повідомили на сайті патрульної поліції Волинської області у Facebook.Правоохоронці зазначили, що одна з водійок не врахувала швидкості руху й дорожньої обстановки та зіткнулась з іншим транспортним засобом.Автомобілі зазнали механічних пошкоджень, на щастя, люди не постраждали.

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