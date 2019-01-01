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У Луцьку через негоду зіткнулися дві автівки

У Луцьку через негоду зіткнулися дві автівки
Дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок трапилась 3 грудня на вулиці Марценюка, у Луцьку.

Про ДТП повідомили на сайті патрульної поліції Волинської області у Facebook.

Правоохоронці зазначили, що одна з водійок не врахувала швидкості руху й дорожньої обстановки та зіткнулась з іншим транспортним засобом.

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень, на щастя, люди не постраждали.

У Луцьку через негоду зіткнулися дві автівки
У Луцьку через негоду зіткнулися дві автівки

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія, зима, дорога
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