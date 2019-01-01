У Луцьку через негоду зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 11:39
Дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок трапилась 3 грудня на вулиці Марценюка, у Луцьку.
Про ДТП повідомили на сайті патрульної поліції Волинської області у Facebook.
Правоохоронці зазначили, що одна з водійок не врахувала швидкості руху й дорожньої обстановки та зіткнулась з іншим транспортним засобом.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень, на щастя, люди не постраждали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про ДТП повідомили на сайті патрульної поліції Волинської області у Facebook.
Правоохоронці зазначили, що одна з водійок не врахувала швидкості руху й дорожньої обстановки та зіткнулась з іншим транспортним засобом.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень, на щастя, люди не постраждали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На «Олімпі» завершують будівництво «щасливого будинку»*. ФОТО
Сьогодні, 11:45
У Луцьку через негоду зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 11:39
З Польщі під конвоєм депортували двох українців
Сьогодні, 11:21