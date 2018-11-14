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Нардеп з Волині вимагає від депутата-ґвалтівника з Рівненщини скласти мандат

Нардеп з Волині вимагає від депутата-ґвалтівника з Рівненщини скласти мандат
Народний депутат України, член депутатської групи «За майбутнє» Ігор Гузь звернувся до нардепа обраного від 153-го виборчого округу на Рівненщині Романа Іванісова з вимогою скласти депутатський мандат із-за судимості за групове згвалтування дівчини.

Про це Ігор Гузь сьогодні, 3 грудня повідомив із парламентської трибуни під час сесійного засідання, - пишуть "Рівненські новини".

«Я бачу Іванісова сьогодні немає в залі, але я точно знаю, що він дивиться наше засідання. Тому, хочу запитати у нього, як йому спалося останні тижні, після того, як було опубліковано усю правду про його минуле, і після того, як він брехав своїм виборцям у очі, що не був судимий за згвалтування. Я також обраний по виборчому окрузі, багато зустрічаюся з людьми, і усі в один голос кажуть – не може бути гвалтівник депутатом і писати Закони. Тому, звертаюся до Романа Іванісова, складіть будь-ласка свій депутатський мандат. Не ганьбіть парламент…», – зазначив Ігор Гузь.

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Теги: волинський депутат, скласти мандат, прохання
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