На Волині впіймали грабіжника, який вихопив рюкзак та телефон у дівчини
Сьогодні, 12:05
На Волині затримали грабіжника, що вихопив рюкзак у 19-річної жительки Маневиччини.
Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Перебуваючи на автостанції селища, 19-річний житель району, шляхом ривка, відкрито заволодів рюкзаком, де знаходились особисті речі та грошові кошти заявниці, а також вихопив з рук мобільний телефон.
Оперативники спільно з дільничними офіцерами поліції встановили особу правопорушника та за короткий час його разом із викраденими речами доставили до відділення поліції.
Слідчі Любешівського відділення поліції за вказаним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.186 КК України (Грабіж).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
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Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Перебуваючи на автостанції селища, 19-річний житель району, шляхом ривка, відкрито заволодів рюкзаком, де знаходились особисті речі та грошові кошти заявниці, а також вихопив з рук мобільний телефон.
Оперативники спільно з дільничними офіцерами поліції встановили особу правопорушника та за короткий час його разом із викраденими речами доставили до відділення поліції.
Слідчі Любешівського відділення поліції за вказаним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.186 КК України (Грабіж).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
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