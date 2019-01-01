Дорожники Волині прозвітували, як прибирали автошляхи від снігу. ВІДЕО





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Зауважують, працювали і ввечері, і вночі, і вранці, обробляючи проїзну частину протиожеледними матеріалами. Для цього задіяли 64 одиниці дорожньої техніки підрядних підприємств, у т.ч. 40 комбінованих дорожніх машин (КДМ).



Станом на 10 годину 3 грудня проїзд автошляхами, якими опікується Служба автомобільних доріг у Волинській області, забезпечено, дорожнє покриття чорне.



На сьогодні на Волині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, невеликий сніг, мокрий сніг, слабку хуртовину. Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вдень становитиме від 2º морозу до 3º тепла, а в ніч на 4 грудня стовпчики термометрів опустяться до -5º.



За таких погодних умов попереджають про можливе виникнення ожеледиці на автошляхах області та закликають всіх учасників дорожнього руху задля власної безпеки та безпеки інших бути уважними, обережними та дисциплінованими.



На відео – зимове утримання автошляху Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянці Луцьк – межа з Рівненською областю.



Головне фото - ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожники Волинської області ще вчора по обіді розпочали виконання заходів для недопущення виникнення ожеледиці та накопичення снігу на автошляхах державного значення.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області Зауважують, працювали і ввечері, і вночі, і вранці, обробляючи проїзну частину протиожеледними матеріалами. Для цього задіяли 64 одиниці дорожньої техніки підрядних підприємств, у т.ч. 40 комбінованих дорожніх машин (КДМ).Станом на 10 годину 3 грудня проїзд автошляхами, якими опікується Служба автомобільних доріг у Волинській області, забезпечено, дорожнє покриття чорне.На сьогодні на Волині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, невеликий сніг, мокрий сніг, слабку хуртовину. Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вдень становитиме від 2º морозу до 3º тепла, а в ніч на 4 грудня стовпчики термометрів опустяться до -5º.За таких погодних умов попереджають про можливе виникнення ожеледиці на автошляхах області та закликають всіх учасників дорожнього руху задля власної безпеки та безпеки інших бути уважними, обережними та дисциплінованими.На відео – зимове утримання автошляху Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянці Луцьк – межа з Рівненською областю.

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