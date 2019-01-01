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Дорожники Волині прозвітували, як прибирали автошляхи від снігу. ВІДЕО

Дорожники Волині прозвітували, як прибирали автошляхи від снігу. ВІДЕО
Дорожники Волинської області ще вчора по обіді розпочали виконання заходів для недопущення виникнення ожеледиці та накопичення снігу на автошляхах державного значення.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Зауважують, працювали і ввечері, і вночі, і вранці, обробляючи проїзну частину протиожеледними матеріалами. Для цього задіяли 64 одиниці дорожньої техніки підрядних підприємств, у т.ч. 40 комбінованих дорожніх машин (КДМ).

Станом на 10 годину 3 грудня проїзд автошляхами, якими опікується Служба автомобільних доріг у Волинській області, забезпечено, дорожнє покриття чорне.

На сьогодні на Волині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, невеликий сніг, мокрий сніг, слабку хуртовину. Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вдень становитиме від 2º морозу до 3º тепла, а в ніч на 4 грудня стовпчики термометрів опустяться до -5º.

За таких погодних умов попереджають про можливе виникнення ожеледиці на автошляхах області та закликають всіх учасників дорожнього руху задля власної безпеки та безпеки інших бути уважними, обережними та дисциплінованими.

На відео – зимове утримання автошляху Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянці Луцьк – межа з Рівненською областю.

Головне фото - ілюстративне.


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Теги: Волинська область, дорожники
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