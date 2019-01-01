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Судили волинянина, який на автостоянці побив жінку

Судили волинянина, який на автостоянці побив жінку
Судили уродженця селища Дубище, який у Рожищі побив жінку.

Слухання справи відбулось 29 листопада, йдеться у вироку суду, повідомляє "Район. Рожище".

Обвинувачений 1 жовтня о 13:13 на автомобільній стоянці біля Рожищенського районного суду під час словесного конфлікту, який виник на грунті особистих неприязних відносин з потерпілою, умисно вдарив її долонею в обличчя. Судово-медичний експерт встановив легкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми зі струсом головного мозку, що спричинили короткочасний розлад здоров'я.

Допитаний в судовому засіданні чоловік свою винність у вчиненні кримінального правопорушення визнав. У вчиненому розкаявся. Цивільний позов визнав частково, згідно відзиву на позовну заяву, вважає суму матеріальних та моральних збитків значно завищеною.

«Кваліфікуючи дії обвинуваченого, суд вважає доведеною вину обвинуваченого в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я, і його дії кваліфікує за ч. 2 ст.1 25 КК України», – йдеться у матеріалах справи.

Суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначити йому покарання у виді 150 годин громадських робіт, цивільний позов потерпілої задовольнити.

Підсудний виплатить жінці матеріальну шкоду в сумі 2 194 гривні та моральну шкоду в сумі 10 000 гривень.

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Теги: волинянин, Рожище, суд
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