Судили волинянина, який на автостоянці побив жінку





Слухання справи відбулось 29 листопада, йдеться у вироку суду, повідомляє



Обвинувачений 1 жовтня о 13:13 на автомобільній стоянці біля Рожищенського районного суду під час словесного конфлікту, який виник на грунті особистих неприязних відносин з потерпілою, умисно вдарив її долонею в обличчя. Судово-медичний експерт встановив легкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми зі струсом головного мозку, що спричинили короткочасний розлад здоров'я.



Допитаний в судовому засіданні чоловік свою винність у вчиненні кримінального правопорушення визнав. У вчиненому розкаявся. Цивільний позов визнав частково, згідно відзиву на позовну заяву, вважає суму матеріальних та моральних збитків значно завищеною.



«Кваліфікуючи дії обвинуваченого, суд вважає доведеною вину обвинуваченого в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я, і його дії кваліфікує за ч. 2 ст.1 25 КК України», – йдеться у матеріалах справи.



Суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначити йому покарання у виді 150 годин громадських робіт, цивільний позов потерпілої задовольнити.



Підсудний виплатить жінці матеріальну шкоду в сумі 2 194 гривні та моральну шкоду в сумі 10 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили уродженця селища Дубище, який у Рожищі побив жінку.Слухання справи відбулось 29 листопада, йдеться у вироку суду, повідомляє "Район. Рожище". Обвинувачений 1 жовтня о 13:13 на автомобільній стоянці біля Рожищенського районного суду під час словесного конфлікту, який виник на грунті особистих неприязних відносин з потерпілою, умисно вдарив її долонею в обличчя. Судово-медичний експерт встановив легкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми зі струсом головного мозку, що спричинили короткочасний розлад здоров'я.Допитаний в судовому засіданні чоловік свою винність у вчиненні кримінального правопорушення визнав. У вчиненому розкаявся. Цивільний позов визнав частково, згідно відзиву на позовну заяву, вважає суму матеріальних та моральних збитків значно завищеною.«Кваліфікуючи дії обвинуваченого, суд вважає доведеною вину обвинуваченого в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я, і його дії кваліфікує за ч. 2 ст.1 25 КК України», – йдеться у матеріалах справи.Суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначити йому покарання у виді 150 годин громадських робіт, цивільний позов потерпілої задовольнити.Підсудний виплатить жінці матеріальну шкоду в сумі 2 194 гривні та моральну шкоду в сумі 10 000 гривень.

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