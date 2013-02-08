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На Волині серед білого дня побили та пограбували хлопця

На Волині серед білого дня побили та пограбували хлопця
Уніч на понеділок, 2 грудня, посеред вулиці біля магазину в селі Муравище Ківерцівського району невідомий зловмисник вдарив і пограбував 20-річного місцевого жителя.

Грабіжник викрав у нього мобільний телефон, вартістю 8 тисяч гривень, - повідомляє Нацполіція у Волинській області.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що грабіж скоїв 29-річний односелець потерпілого. Відомо, що зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Поліцейські вилучили в нього незаконно набутий телефон і повернуть його власнику.

За цим фактом, вчинення грабежу поєднаного із насильством, слідчі Ківерцівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті, передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.


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Теги: Ківерцівський район, крадіжка
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