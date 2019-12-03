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Волинянка «платою за паї» ошукала шістьох пенсіонерів

Волинянка «платою за паї» ошукала шістьох пенсіонерів
42-річна жителька села Нехворощі Володимир-Волинського району обдурювала пенсіонерів на Волині. Зловживаючи довірою, ошукувала жителів сіл Нехворощі та Микуличі.

Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – інформує сайт «Княжий Град».

Керуючись прямим умислом та корисливим мотивом, шляхом обману зловживала довірливістю стареньких. Жінка брала кошти у людей за нібито сплату земельного податку за паї.

Правоохоронці встановили, що жінка шахрайськими діями за останні пів року ошукала щонайменше шістьох жителів Володимир-Волинського району.

Кошти, які люди надали шахрайці, сягнули від 1113 гривень до майже 1700 гривень.

У поліції з’ясували, що загалом вона отримала від довірливих людей понад 8 500 гривень.

Триває слідство.

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Теги: шахрайка, Володимир
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