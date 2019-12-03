Волинянка «платою за паї» ошукала шістьох пенсіонерів
Сьогодні, 13:35
42-річна жителька села Нехворощі Володимир-Волинського району обдурювала пенсіонерів на Волині. Зловживаючи довірою, ошукувала жителів сіл Нехворощі та Микуличі.
Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – інформує сайт «Княжий Град».
Керуючись прямим умислом та корисливим мотивом, шляхом обману зловживала довірливістю стареньких. Жінка брала кошти у людей за нібито сплату земельного податку за паї.
Правоохоронці встановили, що жінка шахрайськими діями за останні пів року ошукала щонайменше шістьох жителів Володимир-Волинського району.
Кошти, які люди надали шахрайці, сягнули від 1113 гривень до майже 1700 гривень.
У поліції з’ясували, що загалом вона отримала від довірливих людей понад 8 500 гривень.
Триває слідство.
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Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – інформує сайт «Княжий Град».
Керуючись прямим умислом та корисливим мотивом, шляхом обману зловживала довірливістю стареньких. Жінка брала кошти у людей за нібито сплату земельного податку за паї.
Правоохоронці встановили, що жінка шахрайськими діями за останні пів року ошукала щонайменше шістьох жителів Володимир-Волинського району.
Кошти, які люди надали шахрайці, сягнули від 1113 гривень до майже 1700 гривень.
У поліції з’ясували, що загалом вона отримала від довірливих людей понад 8 500 гривень.
Триває слідство.
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