Волинянка «платою за паї» ошукала шістьох пенсіонерів





Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – інформує



Керуючись прямим умислом та корисливим мотивом, шляхом обману зловживала довірливістю стареньких. Жінка брала кошти у людей за нібито сплату земельного податку за паї.



Правоохоронці встановили, що жінка шахрайськими діями за останні пів року ошукала щонайменше шістьох жителів Володимир-Волинського району.



Кошти, які люди надали шахрайці, сягнули від 1113 гривень до майже 1700 гривень.



У поліції з’ясували, що загалом вона отримала від довірливих людей понад 8 500 гривень.



Триває слідство.

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