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Гол 16-річної футболістки з Волині визнаний найкращим в 2019 році

Гол 16-річної футболістки з Волині визнаний найкращим в 2019 році
Гол футболістки жіночої команди ФК "Ладомир" з Володимира-Волинського із збірної України U-17 Надії Іванченко визнаний найкращим в Україні за 2019 рік.

2 грудня відбулася церемонія нагородження «Футбольні зірки-2019». УАФ визначив кращих тренерів, гравців та арбітрів завершального року, - про це повідомляє Футбол UA.

Так, претендентами на кращий гол були Сергій Сидорчук, Надія Іванченко і Георгій Цітаїшвілі. У результаті кращим голом 2019 року визнали взяття воріт від футболістки ФК "Ладомир" із збірної України U-17 Надії Іванченко.

Футболістка забила гол-красень у кваліфікації Євро-2020 у своїй категорії проти Сербії.

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Теги: «Кращий гол 2019 року» в Україні, футболістка Волині
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