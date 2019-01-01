Гол 16-річної футболістки з Волині визнаний найкращим в 2019 році

Надії Іванченко визнаний найкращим в Україні за 2019 рік.



2 грудня відбулася церемонія нагородження «Футбольні зірки-2019». УАФ визначив кращих тренерів, гравців та арбітрів завершального року, - про це повідомляє



Так, претендентами на кращий гол були Сергій Сидорчук, Надія Іванченко і Георгій Цітаїшвілі. У результаті кращим голом 2019 року визнали взяття воріт від футболістки ФК "Ладомир" із збірної України U-17 Надії Іванченко.



Футболістка забила гол-красень у кваліфікації Євро-2020 у своїй категорії проти Сербії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гол футболістки жіночої команди ФК "Ладомир" з Володимира-Волинського із збірної України U-17визнаний найкращим в Україні за 2019 рік.2 грудня відбулася церемонія нагородження «Футбольні зірки-2019». УАФ визначив кращих тренерів, гравців та арбітрів завершального року, - про це повідомляє Футбол UA. Так, претендентами на кращий гол були, Надія Іванченко і. У результаті кращим голом 2019 року визнали взяття воріт від футболістки ФК "Ладомир" із збірної України U-17 Надії Іванченко.Футболістка забила гол-красень у кваліфікації Євро-2020 у своїй категорії проти Сербії.

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