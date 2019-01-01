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Поняття «злодій в законі» та «сходка» в Україні визнаватимуть на законодавчому рівні

Поняття «злодій в законі» та «сходка» в Україні визнаватимуть на законодавчому рівні
Керівники Нацполіції та Департаменту стратегічних розслідувань запропонували визначити поняття «злодій в законі» на законодавчому рівні та ввести для них кримінальну відповідальність від 7-ми до 10-ти років ув’язнення.

«Цей законопроект є вкрай важливим та актуальним для всього суспільства. Вперше на законодавчому рівні з’являється визначення понять «злодій в законі» та «сходки», а змінами до ряду статей запропоновано вдосконалити механізм притягнення учасників злочинної спільноти до відповідальності», – пише сектор комунікації поліції Волині.

Зокрема нова стаття 255-1 Кримінального кодексу України дає можливість притягувати осіб, які у злочинному середовищі мають статус «злодія в законі», до кримінальної відповідальності: санкція передбачає позбавлення волі від 7-ми до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

2 грудня Президент України подав до Верховної Ради «Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою», який визначений Главою держави як невідкладний.

Нацполіція підтримує цей документ, адже відсутність відповідних норм у законодавстві України стало однією з причин постійних «візитів» до країни злочинців з найвищим кримінальним статусом серед представників пострадянських країн.

Прийняття вказаного нормативного акту, по-перше, дозволить правоохоронцям більш ефективно протидіяти організованій злочинності, по-друге, автоматично унеможливлює «дружні візити» злодіїв до України, по-третє: якщо ж вони все-таки приїдуть в Україну, у Національної поліції будуть законні підстави притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Нагадуємо, що за місяць поліцейські Департаменту стратегічних розслідувань затримали трьох впливових у кримінальному світі «злодіїв у законі». «Дато Сфан», «Тенго Пітерський» (він же - «Тенго Гальський») та «Лаша Очамчирський» за рішенням суду на пів року поміщені до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Довідково: «Злодій у законі» («злодій» або «законник») — титул деяких членів злочинного світу, які відносяться до його еліти і користуються значним авторитетом.


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Теги: Поліція, Волинь, злодій в законі
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