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У Луцьку готель «Світязь» хочуть приватизувати

У Луцьку готель «Світязь» хочуть приватизувати
Приміщення готелю «Світязь», що у Луцьку на вулиці Набережній, готують до приватизації.

Про це йдеться у відповіді на запит «Конкурента» від Регіонального відділення фонду Державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

Зазначають, що приватизувати готель будуть шляхом викупу орендарем. А саме станом на серпень 2019 орендарем є Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРИКАРПАТТЯ-ГОТЕЛЬ-СЕРВІС».

Відповідно до даних ресурсу Youcontrol, товариство зареєстроване у 2016 році. Його основною діяльністю є купівля та продаж власного нерухомого майна. Знаходиться в Луцьку на провулку Макарова, 5.

Серед засновників Євгеній Гладунчик, Сергій та Лілія Голікови, Людмила та Сергій Петруки, Євген Столмов та Інна Мензатюк. Директор – Олександр Мирончук.

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Теги: Луцьк, готель, приватизація
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