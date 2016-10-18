У Луцьку готель «Світязь» хочуть приватизувати





Про це йдеться у відповіді на запит



Зазначають, що приватизувати готель будуть шляхом викупу орендарем. А саме станом на серпень 2019 орендарем є Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРИКАРПАТТЯ-ГОТЕЛЬ-СЕРВІС».



Відповідно до даних ресурсу Youcontrol, товариство зареєстроване у 2016 році. Його основною діяльністю є купівля та продаж власного нерухомого майна. Знаходиться в Луцьку на провулку Макарова, 5.



Серед засновників Євгеній Гладунчик, Сергій та Лілія Голікови, Людмила та Сергій Петруки, Євген Столмов та Інна Мензатюк. Директор – Олександр Мирончук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приміщення готелю «Світязь», що у Луцьку на вулиці Набережній, готують до приватизації.Про це йдеться у відповіді на запит «Конкурента» від Регіонального відділення фонду Державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.Зазначають, що приватизувати готель будуть шляхом викупу орендарем. А саме станом на серпень 2019 орендарем є Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРИКАРПАТТЯ-ГОТЕЛЬ-СЕРВІС».Відповідно до даних ресурсу Youcontrol, товариство зареєстроване у 2016 році. Його основною діяльністю є купівля та продаж власного нерухомого майна. Знаходиться в Луцьку на провулку Макарова, 5.Серед засновниківта. Директор –

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