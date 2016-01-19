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Україну накрили снігопади: на дорогах – довжелезні затори, ДТП і застряглі авто. ФОТО. ВІДЕО

Україну накрили снігопади: на дорогах – довжелезні затори, ДТП і застряглі авто. ФОТО. ВІДЕО
Більшість областей України накрили рясні снігопади. Через негоду побільшало роботи у рятувальників - вони ще з ночі 3 грудня розчищають дороги та допомагають водіям вибратись зі снігових заметів.

Найбільше засніжило західні та північні регіони, пише "24 канал" з посиланням на Укргідрометцентр.

Станом на 8 ранку висота снігового покриву у західних областях становила 3-4 сантиметри снігу, а в Івано-Франківській області – 10 сантиметрів снігу.

У північних областях снігу випало більше – до 7-8 сантиметрів. Найскладніша ситуація на Полтавщині та Харківщині – там насипало до 15 сантиметрів снігу.

Без снігу поки залишаються південні області біля Чорного та Азовського морів. Жителі цих регіонів зможуть відчути справжню зимову погоду лише з 12-13 грудня. Тоді в Україну прийде нова хвиля похолодання.

Рятувальники посилено працюють на дорогах України з вечора понеділка, пише ДСНС. На Кіровоградщині вони витягли зі снігового полону майже пів сотні застряглих авто, на Полтавщині – 12 машин, на Рівненщині – відбуксирувати 6 вантажівок.



Більшість великих міст вранці вівторка скували довжелезні затори. Через снігопад у Львові ускладнився рух не лише в центрі, а й на околицях міста.

Така ж ситуація і в Києві – у заторах стояли авто на всіх мостах через Дніпро, в напрямку правого берега Києва, на проспекті Перемоги, на бульварі Шевченка в бік Бессарабки та від Європейської площі в бік Поштової.

Також через слизьку дорогу і погану видимість на дорогах сталось чимало ДТП. На щастя, про загиблих не повідомляється.



Синоптики попереджають, що 3 грудня сильний сніг засипатиме Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Сумську і Харківську області. Через це на дорогах можлива ожеледиця та ускладнення руху. У ДСНС радять водіям бути особливо обережними та дотримуватися правил водіння взимку.

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Теги: снігопад, Україна, погодні умови
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