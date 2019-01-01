Де у Луцьку не буде світла 4 грудня





Про це



Так, електропостачання припинять у такий час:



13:30-17:00 - вул. Кравчука, 34, 34а, 36;

09:00-17:00 - вул. Залізнична, вул. Котляревського.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 4 грудня, без світла залишаться мешканці деяких будинків на вулицях Кравчука, Залізна та Котляревського.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ «Волиньобленерго».Так, електропостачання припинять у такий час:13:30-17:00 - вул. Кравчука, 34, 34а, 36;09:00-17:00 - вул. Залізнична, вул. Котляревського.

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