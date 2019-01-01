Погуляйку озвучили першочергові завдання на Волині
Сьогодні, 15:26
Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов назвав декілька завдань, які повинен виконати новий голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко на новій посаді.
Про це йшлося у вівторок, 3 грудня, під час представлення нового очільника Волині.
За словами Сергія Трофімова, Волинь – прикордонна область, проте наявні пункти пропуску не справляються із потоками.
«Потрібно відкривати нові пункти пропуску, залучати інвесторів та туристів в область», - наголосив він. Згадав Трофімов ще одну проблему, що потребує вирішення, обміління Світязю та розвиток туризму на Шацьких озерах.
«Озера міліють, причина не тільки у зміні клімату, а й господарській діяльності. Точніше, у бездіяльності. Треба розібратися в цьому», - сказав заступник Офісу президента.
Також, за словами Сергія Трофімова, потрібно припинити незаконний видобуток бурштину та знищення лісів.
«Ще є багато питань, треба всіх їх вирішувати, але це наближатиме нас до добротуту. Не хотілося б, щоб ми ділили людей на місцевих та немісцевих. Як у нас кажуть, давайте зробимо це разом», - додав посадовець.
Нагадаємо, Юрія Погуляйка офіційно представили волинянам сьогодні, 3 грудня. Напередодні наради, на якій і відбулося представлення, у холі приміщення Волинської ОДА зібралися атовці, які прийшли висловити своє невдоволення таким кадровим рішенням президента України Володимира Зеленського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 3 грудня, під час представлення нового очільника Волині.
За словами Сергія Трофімова, Волинь – прикордонна область, проте наявні пункти пропуску не справляються із потоками.
«Потрібно відкривати нові пункти пропуску, залучати інвесторів та туристів в область», - наголосив він. Згадав Трофімов ще одну проблему, що потребує вирішення, обміління Світязю та розвиток туризму на Шацьких озерах.
«Озера міліють, причина не тільки у зміні клімату, а й господарській діяльності. Точніше, у бездіяльності. Треба розібратися в цьому», - сказав заступник Офісу президента.
Також, за словами Сергія Трофімова, потрібно припинити незаконний видобуток бурштину та знищення лісів.
«Ще є багато питань, треба всіх їх вирішувати, але це наближатиме нас до добротуту. Не хотілося б, щоб ми ділили людей на місцевих та немісцевих. Як у нас кажуть, давайте зробимо це разом», - додав посадовець.
Нагадаємо, Юрія Погуляйка офіційно представили волинянам сьогодні, 3 грудня. Напередодні наради, на якій і відбулося представлення, у холі приміщення Волинської ОДА зібралися атовці, які прийшли висловити своє невдоволення таким кадровим рішенням президента України Володимира Зеленського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі під Луцьком – ДТП за участю вантажівки і легковика. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
У волинському пункті пропуску знайшли крадену вантажівку
Сьогодні, 15:35
Погуляйку озвучили першочергові завдання на Волині
Сьогодні, 15:26
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Сьогодні, 15:09
«Одна батарейка може знищити два дерева, пару кротів і їжака»: у Луцьку встановили новий контейнер для утилізації небезпечних відходів
Сьогодні, 15:00