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Погуляйку озвучили першочергові завдання на Волині

Погуляйку озвучили першочергові завдання на Волині
Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов назвав декілька завдань, які повинен виконати новий голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко на новій посаді.

Про це йшлося у вівторок, 3 грудня, під час представлення нового очільника Волині.

За словами Сергія Трофімова, Волинь – прикордонна область, проте наявні пункти пропуску не справляються із потоками.

«Потрібно відкривати нові пункти пропуску, залучати інвесторів та туристів в область», - наголосив він. Згадав Трофімов ще одну проблему, що потребує вирішення, обміління Світязю та розвиток туризму на Шацьких озерах.

«Озера міліють, причина не тільки у зміні клімату, а й господарській діяльності. Точніше, у бездіяльності. Треба розібратися в цьому», - сказав заступник Офісу президента.
Також, за словами Сергія Трофімова, потрібно припинити незаконний видобуток бурштину та знищення лісів.

«Ще є багато питань, треба всіх їх вирішувати, але це наближатиме нас до добротуту. Не хотілося б, щоб ми ділили людей на місцевих та немісцевих. Як у нас кажуть, давайте зробимо це разом», - додав посадовець.

Нагадаємо, Юрія Погуляйка офіційно представили волинянам сьогодні, 3 грудня. Напередодні наради, на якій і відбулося представлення, у холі приміщення Волинської ОДА зібралися атовці, які прийшли висловити своє невдоволення таким кадровим рішенням президента України Володимира Зеленського.

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Теги: Юрій Погуляйко, Сергій Трофімов, завдання, ОДА, Волинь
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