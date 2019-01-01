Погуляйку озвучили першочергові завдання на Волині

Перший заступник керівника Офісу президента Україниназвав декілька завдань, які повинен виконати новий голова Волинської ОДАна новій посаді.Про це йшлося у вівторок, 3 грудня, під часЗа словами Сергія Трофімова, Волинь – прикордонна область, проте наявні пункти пропуску не справляються із потоками.«Потрібно відкривати нові пункти пропуску, залучати інвесторів та туристів в область», - наголосив він. Згадав Трофімов ще одну проблему, що потребує вирішення, обміління Світязю та розвиток туризму на Шацьких озерах.«Озера міліють, причина не тільки у зміні клімату, а й господарській діяльності. Точніше, у бездіяльності. Треба розібратися в цьому», - сказав заступник Офісу президента.Також, за словами Сергія Трофімова, потрібно припинити незаконний видобуток бурштину та знищення лісів.«Ще є багато питань, треба всіх їх вирішувати, але це наближатиме нас до добротуту. Не хотілося б, щоб ми ділили людей на місцевих та немісцевих. Як у нас кажуть, давайте зробимо це разом», - додав посадовець.Нагадаємо, Юрія Погуляйка офіційно п, 3 грудня. Напередодні наради, на якій і відбулося представлення, у холі приміщення Волинської ОДА зібралися атовці, якіпрезидента України