У селі під Луцьком – ДТП за участю вантажівки і легковика. ВІДЕО





Відео з інцидентом, зафіксованим на камери спостереження, опублікував Serhii Uzhehov на сторінці Княгининівської громади у Facebook.



Відомо, що аварія трапилася близько 12 години у центрі села Княгининок. Вантажівка, що рухалася позаду, зіткнулася з легковиком ВАЗ, який від удару вилетів на зустрічну смугу. Авто зазнали механічних пошкоджень.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо- транспортна пригода за участю легкового авто та вантажівки трапилася у вівторок, 3 грудня, у селі Княгининок Луцького району.Відео з інцидентом, зафіксованим на камери спостереження, опублікувавна сторінці Княгининівської громади у Facebook.Відомо, що аварія трапилася близько 12 години у центрі села Княгининок. Вантажівка, що рухалася позаду, зіткнулася з легковиком ВАЗ, який від удару вилетів на зустрічну смугу. Авто зазнали механічних пошкоджень.

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