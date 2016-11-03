У селі під Луцьком – ДТП за участю вантажівки і легковика. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
Дорожньо- транспортна пригода за участю легкового авто та вантажівки трапилася у вівторок, 3 грудня, у селі Княгининок Луцького району.
Відео з інцидентом, зафіксованим на камери спостереження, опублікував Serhii Uzhehov на сторінці Княгининівської громади у Facebook.
Відомо, що аварія трапилася близько 12 години у центрі села Княгининок. Вантажівка, що рухалася позаду, зіткнулася з легковиком ВАЗ, який від удару вилетів на зустрічну смугу. Авто зазнали механічних пошкоджень.
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Відео з інцидентом, зафіксованим на камери спостереження, опублікував Serhii Uzhehov на сторінці Княгининівської громади у Facebook.
Відомо, що аварія трапилася близько 12 години у центрі села Княгининок. Вантажівка, що рухалася позаду, зіткнулася з легковиком ВАЗ, який від удару вилетів на зустрічну смугу. Авто зазнали механічних пошкоджень.
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