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У селі під Луцьком – ДТП за участю вантажівки і легковика. ВІДЕО

У селі під Луцьком – ДТП за участю вантажівки і легковика. ВІДЕО
Дорожньо- транспортна пригода за участю легкового авто та вантажівки трапилася у вівторок, 3 грудня, у селі Княгининок Луцького району.

Відео з інцидентом, зафіксованим на камери спостереження, опублікував Serhii Uzhehov на сторінці Княгининівської громади у Facebook.

Відомо, що аварія трапилася близько 12 години у центрі села Княгининок. Вантажівка, що рухалася позаду, зіткнулася з легковиком ВАЗ, який від удару вилетів на зустрічну смугу. Авто зазнали механічних пошкоджень.




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Теги: ДТП, Луцьк, Княгининок, аварія, відео
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