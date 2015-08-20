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Голова облради просить пустити додаткові поїзди через Волинь

Голова облради просить пустити додаткові поїзди через Волинь
Голова Волинської обласної ради Ірина Вахович вважає, що область недостатньо забезпечена залізничними маршрутами.

Про це йшлося у вівторок, 3 грудня, під час представлення нового очільника Волині.

Під час розмови з першим заступником керівника Офісу президента України Сергієм Трофімовим Ірина Вахович наголосила на необхідності розвитку інфраструктури. Зокрема, йдеться не лише про автодороги, а й про залізничне сполучення.

«Луцьк, на жаль, дуже обмежений у правильному залізничному сполученні. Це стосується не тільки Луцька», - відзначила Ірина Вахович.

Своєю чергою, Сергій Трофімов наголосив на тому, що саме у волинян є хороше бачення розвитку області і пообіцяв усіляко сприяти вирішенню проблем.

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Теги: Волинь, Ірина Вахоаич, потяги, сполучення
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