Голова облради просить пустити додаткові поїзди через Волинь

Ірина Вахович вважає, що область недостатньо забезпечена залізничними маршрутами.



Про це йшлося у вівторок, 3 грудня, під час



Під час розмови з першим заступником керівника Офісу президента України Сергієм Трофімовим Ірина Вахович наголосила на необхідності розвитку інфраструктури. Зокрема, йдеться не лише про автодороги, а й про залізничне сполучення.



«Луцьк, на жаль, дуже обмежений у правильному залізничному сполученні. Це стосується не тільки Луцька», - відзначила Ірина Вахович.



Своєю чергою, Сергій Трофімов наголосив на тому, що саме у волинян є хороше бачення розвитку області і пообіцяв усіляко сприяти вирішенню проблем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської обласної радивважає, що область недостатньо забезпечена залізничними маршрутами.Про це йшлося у вівторок, 3 грудня, під час представлення нового очільника Волині Під час розмови з першим заступником керівника Офісу президента УкраїниІрина Вахович наголосила на необхідності розвитку інфраструктури. Зокрема, йдеться не лише про автодороги, а й про залізничне сполучення.«Луцьк, на жаль, дуже обмежений у правильному залізничному сполученні. Це стосується не тільки Луцька», - відзначила Ірина Вахович.Своєю чергою, Сергій Трофімов наголосив на тому, що саме у волинян є хороше бачення розвитку області і пообіцяв усіляко сприяти вирішенню проблем.

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