Голова облради просить пустити додаткові поїзди через Волинь
Сьогодні, 15:56
Голова Волинської обласної ради Ірина Вахович вважає, що область недостатньо забезпечена залізничними маршрутами.
Про це йшлося у вівторок, 3 грудня, під час представлення нового очільника Волині.
Під час розмови з першим заступником керівника Офісу президента України Сергієм Трофімовим Ірина Вахович наголосила на необхідності розвитку інфраструктури. Зокрема, йдеться не лише про автодороги, а й про залізничне сполучення.
«Луцьк, на жаль, дуже обмежений у правильному залізничному сполученні. Це стосується не тільки Луцька», - відзначила Ірина Вахович.
Своєю чергою, Сергій Трофімов наголосив на тому, що саме у волинян є хороше бачення розвитку області і пообіцяв усіляко сприяти вирішенню проблем.
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Про це йшлося у вівторок, 3 грудня, під час представлення нового очільника Волині.
Під час розмови з першим заступником керівника Офісу президента України Сергієм Трофімовим Ірина Вахович наголосила на необхідності розвитку інфраструктури. Зокрема, йдеться не лише про автодороги, а й про залізничне сполучення.
«Луцьк, на жаль, дуже обмежений у правильному залізничному сполученні. Це стосується не тільки Луцька», - відзначила Ірина Вахович.
Своєю чергою, Сергій Трофімов наголосив на тому, що саме у волинян є хороше бачення розвитку області і пообіцяв усіляко сприяти вирішенню проблем.
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