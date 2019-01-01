На Волині поліція розшукує матір з 2-річною дитиною

Кратік Олесю Михайлівну, 9 червня 1986 року народження та Кратіка Артема Ігоровича, 16 жовтня 2017 року народження, мешканців села Любязь Любешівського району.



Учора, 2 грудня, жінка разом з малолітнім сином близько 17 години поїхала з дому в невідомому напрямку. На даний час їх місце перебування не відоме, – пише сектор комунікації



Правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох або більше осіб).



Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування, вказаних осіб, невідкладно повідомити в Любешівське відділення поліції: смт. Любешів, вул. Незалежності, 95. Номери телефонів: 099-754-43-24 або на екстрену лінію служби "102" поліції.





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