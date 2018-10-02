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В кінотеатрі «PremierCity» щовівторка – «День глядача»*

В кінотеатрі «PremierCity» щовівторка – «День глядача»*
Кінотеатр "PremierCity" запрошує щовівторка на "День глядача".

"Перегляд кіно за мінімальними цінами на сеанси: що починаються до 18:00 – 35 грн., на сеанси, що починаються після 18:00 і пізніше, – 50 грн., в тому числі і на прем’єрні фільми", - йдеться у повідомленні.

Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або на сайті.

Деталі за телефоном: 067 334 50 88
Адреса: ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх

Зауважують, ціна за акційним тарифом не може бути нижче мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму. Також, що акція діє до 31 грудня цього року та не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту цін кінотеатру.

В кінотеатрі «PremierCity» щовівторка – «День глядача»*


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Теги: День глядача, щовівторка, ТРЦ
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