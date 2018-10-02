В кінотеатрі «PremierCity» щовівторка – «День глядача»*
Сьогодні, 17:00
Кінотеатр "PremierCity" запрошує щовівторка на "День глядача".
"Перегляд кіно за мінімальними цінами на сеанси: що починаються до 18:00 – 35 грн., на сеанси, що починаються після 18:00 і пізніше, – 50 грн., в тому числі і на прем’єрні фільми", - йдеться у повідомленні.
Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або на сайті.
Деталі за телефоном: 067 334 50 88
Адреса: ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх
Зауважують, ціна за акційним тарифом не може бути нижче мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму. Також, що акція діє до 31 грудня цього року та не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту цін кінотеатру.
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"Перегляд кіно за мінімальними цінами на сеанси: що починаються до 18:00 – 35 грн., на сеанси, що починаються після 18:00 і пізніше, – 50 грн., в тому числі і на прем’єрні фільми", - йдеться у повідомленні.
Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або на сайті.
Деталі за телефоном: 067 334 50 88
Адреса: ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх
Зауважують, ціна за акційним тарифом не може бути нижче мінімальної ціни, зазначеної в договорі з правовласником фільму. Також, що акція діє до 31 грудня цього року та не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту цін кінотеатру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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