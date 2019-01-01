Показали нові фото з будівництва у «Струмочку»*





На території «ростуть» таунхауси та котеджі, - повідомляє



Таунхауси



Таунхаус - це двоповерхове житло, що має окремий вхід. Кожен власник таунхауса має власну прибудинкову територію і простору терасу з виходом на задній дворик.



Про особливості таких будинків



На території житлового комплексу є 6 секцій таунхаусів.



1 секція - повністю завершено зовнішні роботи;



2 секція - повністю змуровано та перекрито 12 таунхаусів;



3 секція - розпочали кладку 2 поверху;



4 секція - завершили кладку 1 поверху;



5 та 6 секції - нульовий цикл робіт (облаштування фундаменту).





Котеджі



Котеджі у «Струмочку» будуються за проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів. Замість їх - лише стильні газони. Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.



Відкрита територія перед будинком, стильний газон, продумане планування і сучасний дизайн – такими будуть котеджі «американського» зразка у житловому комплексі «Струмочок».



Про те, чому важливо мати особистий простір дізнавайтесь за



На сьогодні у Струмівці проводять роботи на трьох лініях котеджів.



1 лінія - розпочали благоустрій території, завершують ввід комунікаційних мереж;



2 лінія - розпочато будівництво 3-го котеджу;



3 лінія - завершено облаштування фундаментів, розпочато кладку трьох котеджів.



Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівельна компанія «Інвестор» поділилася свіжими світлинами з будівництва ЖК «Струмочок». Нагадаємо, комплекс зводять у Струмівці біля Луцька.На території «ростуть» таунхауси та котеджі, - повідомляє "Перший". Таунхаус - це двоповерхове житло, що має окремий вхід. Кожен власник таунхауса має власну прибудинкову територію і простору терасу з виходом на задній дворик.Про особливості таких будинків читайте тут. На території житлового комплексу є 6 секцій таунхаусів.- повністю завершено зовнішні роботи;- повністю змуровано та перекрито 12 таунхаусів;- розпочали кладку 2 поверху;- завершили кладку 1 поверху;- нульовий цикл робіт (облаштування фундаменту).Котеджі у «Струмочку» будуються за проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів. Замість їх - лише стильні газони. Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.Відкрита територія перед будинком, стильний газон, продумане планування і сучасний дизайн – такими будуть котеджі «американського» зразка у житловому комплексі «Струмочок».Про те, чому важливо мати особистий простір дізнавайтесь за посиланням. На сьогодні у Струмівці проводять роботи на трьох лініях котеджів.- розпочали благоустрій території, завершують ввід комунікаційних мереж;- розпочато будівництво 3-го котеджу;- завершено облаштування фундаментів, розпочато кладку трьох котеджів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію