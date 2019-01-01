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Показали нові фото з будівництва у «Струмочку»*

Показали нові фото з будівництва у «Струмочку»*
Будівельна компанія «Інвестор» поділилася свіжими світлинами з будівництва ЖК «Струмочок». Нагадаємо, комплекс зводять у Струмівці біля Луцька.

На території «ростуть» таунхауси та котеджі, - повідомляє "Перший".

Таунхауси

Таунхаус - це двоповерхове житло, що має окремий вхід. Кожен власник таунхауса має власну прибудинкову територію і простору терасу з виходом на задній дворик.

Про особливості таких будинків читайте тут.

На території житлового комплексу є 6 секцій таунхаусів.

1 секція - повністю завершено зовнішні роботи;

2 секція - повністю змуровано та перекрито 12 таунхаусів;

3 секція - розпочали кладку 2 поверху;

4 секція - завершили кладку 1 поверху;

5 та 6 секції - нульовий цикл робіт (облаштування фундаменту).

Показали нові фото з будівництва у «Струмочку»*
Показали нові фото з будівництва у «Струмочку»*
Показали нові фото з будівництва у «Струмочку»*
Показали нові фото з будівництва у «Струмочку»*

Котеджі

Котеджі у «Струмочку» будуються за проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів. Замість їх - лише стильні газони. Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.

Відкрита територія перед будинком, стильний газон, продумане планування і сучасний дизайн – такими будуть котеджі «американського» зразка у житловому комплексі «Струмочок».

Про те, чому важливо мати особистий простір дізнавайтесь за посиланням.

На сьогодні у Струмівці проводять роботи на трьох лініях котеджів.

1 лінія - розпочали благоустрій території, завершують ввід комунікаційних мереж;

2 лінія - розпочато будівництво 3-го котеджу;

3 лінія - завершено облаштування фундаментів, розпочато кладку трьох котеджів.
Показали нові фото з будівництва у «Струмочку»*
Показали нові фото з будівництва у «Струмочку»*
Показали нові фото з будівництва у «Струмочку»*

Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor


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Теги: "Струмочок", будівництво котеджів, Луцьк
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