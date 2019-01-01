Показали нові фото з будівництва у «Струмочку»*
Сьогодні, 19:20
Будівельна компанія «Інвестор» поділилася свіжими світлинами з будівництва ЖК «Струмочок». Нагадаємо, комплекс зводять у Струмівці біля Луцька.
На території «ростуть» таунхауси та котеджі, - повідомляє "Перший".
Таунхауси
Таунхаус - це двоповерхове житло, що має окремий вхід. Кожен власник таунхауса має власну прибудинкову територію і простору терасу з виходом на задній дворик.
Про особливості таких будинків читайте тут.
На території житлового комплексу є 6 секцій таунхаусів.
1 секція - повністю завершено зовнішні роботи;
2 секція - повністю змуровано та перекрито 12 таунхаусів;
3 секція - розпочали кладку 2 поверху;
4 секція - завершили кладку 1 поверху;
5 та 6 секції - нульовий цикл робіт (облаштування фундаменту).
Котеджі
Котеджі у «Струмочку» будуються за проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів. Замість їх - лише стильні газони. Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.
Відкрита територія перед будинком, стильний газон, продумане планування і сучасний дизайн – такими будуть котеджі «американського» зразка у житловому комплексі «Струмочок».
Про те, чому важливо мати особистий простір дізнавайтесь за посиланням.
На сьогодні у Струмівці проводять роботи на трьох лініях котеджів.
1 лінія - розпочали благоустрій території, завершують ввід комунікаційних мереж;
2 лінія - розпочато будівництво 3-го котеджу;
3 лінія - завершено облаштування фундаментів, розпочато кладку трьох котеджів.
Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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На території «ростуть» таунхауси та котеджі, - повідомляє "Перший".
Таунхауси
Таунхаус - це двоповерхове житло, що має окремий вхід. Кожен власник таунхауса має власну прибудинкову територію і простору терасу з виходом на задній дворик.
Про особливості таких будинків читайте тут.
На території житлового комплексу є 6 секцій таунхаусів.
1 секція - повністю завершено зовнішні роботи;
2 секція - повністю змуровано та перекрито 12 таунхаусів;
3 секція - розпочали кладку 2 поверху;
4 секція - завершили кладку 1 поверху;
5 та 6 секції - нульовий цикл робіт (облаштування фундаменту).
Котеджі
Котеджі у «Струмочку» будуються за проектом американського зразка. Спереду будинків не буде парканів. Замість їх - лише стильні газони. Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею.
Відкрита територія перед будинком, стильний газон, продумане планування і сучасний дизайн – такими будуть котеджі «американського» зразка у житловому комплексі «Струмочок».
Про те, чому важливо мати особистий простір дізнавайтесь за посиланням.
На сьогодні у Струмівці проводять роботи на трьох лініях котеджів.
1 лінія - розпочали благоустрій території, завершують ввід комунікаційних мереж;
2 лінія - розпочато будівництво 3-го котеджу;
3 лінія - завершено облаштування фундаментів, розпочато кладку трьох котеджів.
Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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