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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Як отримати е-квиток для оплати проїзду тим, хто не зареєстрований у Луцьку

Як отримати е-квиток для оплати проїзду тим, хто не зареєстрований у Луцьку
Із 11 листопада у Луцьку запрацювала система автоматизованої оплати проїзду. Нині триває перехідний період і у громадському транспорті можна розраховуватися за проїзд електронним квитком чи готівкою.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

Нагадаємо, з 11 грудня ж оплату за проїзд можна буде здійснити виключно за допомогою електронного квитка.

33 960 лучан - представників пільгових категорій населення - отримали електронні квитки. Ті, хто цього ще не зробив, можуть звернутися у офіс карткового центру компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” за адресою вул. Лесі Українки, 16а, у департамент “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” (вул. Лесі Українки, 35) та департамент соціальної політики міської ради (пр. Волі, 4а).

Представники пільгових категорій громадян, які зареєстровані за межами міста Луцька, для отримання електронного квитка мають звернутися до органу місцевого самоврядування за місцем реєстрації щодо укладення договорів між сільською радою чи ОТГ та оператором електронних систем “СІТІ КАРД СИСТЕМ” для видачі пільгових електронних квитків (персоніфікованих) мешканцям відповідного населеного пункту.

Крім того, такі громадяни можуть придбати неперсоніфіковані електронні квитки, користуватися ними на загальних підставах з наступним відшкодуванням коштів в органі місцевого самоврядування за місцем реєстрації.


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Теги: е-квиток, Луцькрада, міський транспорт
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