На Волині учасники АТО і ООС можуть отримати пільговий кредит на житло. ВІДЕО





Директор регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” Тетяна Воробйова розповіла: станом на 12 годину до Волинського регіонального управління надійшло понад 40 заяв, - йдеться у



Внутрішньо переміщена особа Наталія Корж заповнює документи на отримання кредиту. Розповідає: приїхала із сім’єю до Луцька із Донецька. Житло з чоловіком і двома дітьми винаймають.



“Нам СМС прийшла на телефон про такий пільговий кредити. Ми тут стоїмо на обліку давно як внутрішньо переміщені особи. Зранку прийшли, щоб заповнити заяви. В анкеті треба подати особисті дані: мої, дітей”, - зазначила претендентка на отримання кредиту Наталія Корж.



Заповнив заяву на отримання кредиту на придбання житла Андрій Рогатюк, він воював на сході України. До регіонального фонду сприяння молодіжному житловому будівництву прийшов особисто. Заяву можна подавати й у електронному варіанті. Зробити цього, каже Андрій Рогатюк, йому не вдалося.



“Вісить сервер, я так зрозумів, що заходить багато людей зареєструватися. Я пробував зареєструватися, воно не дає. Тут я дивлюся по відсотках уже менші відсотки, бо у банках - то 50 на 50. Тут під - 3% річних, це набагато дешевше”, - каже претендент на отримання кредиту Андрій Рогатюк.



Кредит для учасників АТО і ООС, а також внутрішньо переміщених осіб надається терміном до 20 років під 3% річних. Одразу потрібно сплатити 6% вартості житла.



“Програма була прийнята 27-го жовтня, фактично, вона на сьогодні не є опублікована, але, це кошти цього року. Їх треба використати у цьому році. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, розподіл коштів передбачено у бюджеті - 200 мільйонів гривень: 100 на учасників АТО і 100 на внутрішньо переміщених осіб. Але розподіл передбачений у залежності від того, скільки людей буде зареєстровано. За цією програмою сім’я має бути прописана разом, не повинна мати у власності житла, або мати не більше 13, 65 метрів квадратних житлової площі на особу ”, - зауважила директорка регіонального управління “Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву”.



Гроші по областях розподілять пропорційно до того, яка кількість осіб за три дні зареєструється, каже Тетяна Воробйова. Заяви прийматимуть до 5 грудня із 9-ї до 18-ї години.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розпочали прийом заяв на отримання пільгових кредитів для придбання житла від учасників АТО і Операції об’єднаних сил, а також від внутрішньо переміщених осіб.Директор регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”розповіла: станом на 12 годину до Волинського регіонального управління надійшло понад 40 заяв, - йдеться у сюжеті "Суспільного" Внутрішньо переміщена особазаповнює документи на отримання кредиту. Розповідає: приїхала із сім’єю до Луцька із Донецька. Житло з чоловіком і двома дітьми винаймають.“Нам СМС прийшла на телефон про такий пільговий кредити. Ми тут стоїмо на обліку давно як внутрішньо переміщені особи. Зранку прийшли, щоб заповнити заяви. В анкеті треба подати особисті дані: мої, дітей”, - зазначила претендентка на отримання кредиту Наталія Корж.Заповнив заяву на отримання кредиту на придбання житла, він воював на сході України. До регіонального фонду сприяння молодіжному житловому будівництву прийшов особисто. Заяву можна подавати й у електронному варіанті. Зробити цього, каже Андрій Рогатюк, йому не вдалося.“Вісить сервер, я так зрозумів, що заходить багато людей зареєструватися. Я пробував зареєструватися, воно не дає. Тут я дивлюся по відсотках уже менші відсотки, бо у банках - то 50 на 50. Тут під - 3% річних, це набагато дешевше”, - каже претендент на отримання кредиту Андрій Рогатюк.Кредит для учасників АТО і ООС, а також внутрішньо переміщених осіб надається терміном до 20 років під 3% річних. Одразу потрібно сплатити 6% вартості житла.“Програма була прийнята 27-го жовтня, фактично, вона на сьогодні не є опублікована, але, це кошти цього року. Їх треба використати у цьому році. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, розподіл коштів передбачено у бюджеті - 200 мільйонів гривень: 100 на учасників АТО і 100 на внутрішньо переміщених осіб. Але розподіл передбачений у залежності від того, скільки людей буде зареєстровано. За цією програмою сім’я має бути прописана разом, не повинна мати у власності житла, або мати не більше 13, 65 метрів квадратних житлової площі на особу ”, - зауважила директорка регіонального управління “Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву”.Гроші по областях розподілять пропорційно до того, яка кількість осіб за три дні зареєструється, каже Тетяна Воробйова. Заяви прийматимуть до 5 грудня із 9-ї до 18-ї години.

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