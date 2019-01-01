У Луцьку чоловік хотів вчинити самогубство





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Наразі причини такого вчинку невідомі.



На місці інциденту працювала патрульна поліція, пожежні та медики.



З чоловіком на цей момент все гаразд, йому надають допомогу медики.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Чорновола у Луцьку чоловік зачинився у квартирі та погрожував вчинити самогубство.Про це стало відомо з власних джерел . Інформацію підтвердили й у патрульній поліції Волині.Наразі причини такого вчинку невідомі.На місці інциденту працювала патрульна поліція, пожежні та медики.З чоловіком на цей момент все гаразд, йому надають допомогу медики.Деталі – згодом.

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