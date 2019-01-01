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У Луцьку чоловік хотів вчинити самогубство

У Луцьку чоловік хотів вчинити самогубство
На вулиці Чорновола у Луцьку чоловік зачинився у квартирі та погрожував вчинити самогубство.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили й у патрульній поліції Волині.

Наразі причини такого вчинку невідомі.

На місці інциденту працювала патрульна поліція, пожежні та медики.

З чоловіком на цей момент все гаразд, йому надають допомогу медики.

Деталі – згодом.

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Теги: Луцьк, самогубство
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