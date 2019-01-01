Волині не вистачає понад пів сотні «швидких». ВІДЕО





Про це розповів прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. З його слів, необхідну на оновлення автопарку "швидких" суму вже передбачили у бюджеті 2020, - йдеться у сюжеті



Водій Іван Серафін розповідає: працює на швидкій у Володимирі-Волинському із 1978-го. До цього УАЗика, каже, звик, на іншу машину не проміняє.



"Мені до пенсії було 14 років, як я її получив. Шкода, канєшно. Все зробили, бачите, заводиться добре. Погнила, канєшно, ну то шо? Поклєпали, порємонтіровали. Спереді всьо позаклеювали – ну, як машина. Інструмент з собою. Кажуть, що ваша більш прохідна. – Ну да, от зараз, як зима начнеться – то ті їду витягувати", - розповів водій швидкої.



6 карет швидкої допомоги їздять на виклики по місту та району, - каже керівник станції екстреної медичної допомоги Володимира-Волинського Микола Бринчук. Останню машину сюди передали цього року, її придбали за гроші одного з благодійних фондів.



"Три Peugeot знаходиться на нашому балансі, один Ford і два УАЗа. Зараз один на зміні знаходиться, а другий – в гаражі. По-ідеї – машини нові, хороші, але , якщо взяти по доїзду по селах, то, звичайно, Уаз – більш прохідна машина. Допомога ще б одного автомобіля не завадила б. Ну так обходимся тим транспортом, що є, на даний момент", - зауважив керівник станції екстреної медичної допомоги Володимира-Волинського Микола Бринчук.



Citroen обійшлася обласному бюджету в мільйон сто тисяч гривень. Фельдшер Олександр Гережун каже, що машина обладнана повністю.



Автопарк швидких на Волині - це 108 машин, – розповів керівник центру екстреної медицини і медицини катастроф області Володимир Шмаль. З його слів, 8 – це ті, що експлуатують менше 5 років. Їх почали використовувати цьогоріч.



"Всі автомобілі в службі екстреної допомоги мають бути терміном до 5 років. Від 6 до 10 років в нас 46 автомобілів, які ми ще можемо спокійно використовувати, від 11 до 15 років 35 автомобілів і більше 15 – 29 автомобілів", зазначив керівник центру екстреної допомоги і медицини катастроф Володимир Шмаль.



Автомобілі швидкої, які не можуть списати, ремонтують. Дно цього УАЗа, який прослужив два десятиліття, повністю замінюють, - каже водій Ростислав Дем’янчук. Це роблять у гаражі центру екстреної допомоги.



"В нас є стандарт, він полягає в тому, щоб в місті карета швидкої приїжджала за 10 хв, а поза містом – за 20. В наступному році ми спробуємо максимально покрити ті білі плями на мапі України, там де стандарт не забезпечується взагалі, або забезпечується дуже погано", - зазначив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.



"Для нашої області ще необхідно 59 автомобілів. Новеньких. Ми рахували, нам типу «С» треба 5 автомобілів реанімаційних і всі решта типу «В». По деяких пунктах кричуща необхідність забезпечення автомобілями пункт Цумань Ківерцівського відділення, луків Турійського відділення, Берестечко Горохівського відділення, Доросині Рожищенського, і, звичайно, Повурськ на трасі – це Ковельське відділення", - розповів Володимир Шмаль.



Нині в Уряді досліджують ситуацію в областях. Тоді й вирішать, скільки нових карет швидкої допомоги поїдуть в регіони.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинь потребує 59 автомобілів швидких. Загалом 500 карет екстреної допомоги планують придбати за державний кошт у наступному році.Про це розповів прем’єр-міністр України. З його слів, необхідну на оновлення автопарку "швидких" суму вже передбачили у бюджеті 2020, - йдеться у сюжеті "Суспільного" Водійрозповідає: працює на швидкій у Володимирі-Волинському із 1978-го. До цього УАЗика, каже, звик, на іншу машину не проміняє."Мені до пенсії було 14 років, як я її получив. Шкода, канєшно. Все зробили, бачите, заводиться добре. Погнила, канєшно, ну то шо? Поклєпали, порємонтіровали. Спереді всьо позаклеювали – ну, як машина. Інструмент з собою. Кажуть, що ваша більш прохідна. – Ну да, от зараз, як зима начнеться – то ті їду витягувати", - розповів водій швидкої.6 карет швидкої допомоги їздять на виклики по місту та району, - каже керівник станції екстреної медичної допомоги Володимира-Волинського. Останню машину сюди передали цього року, її придбали за гроші одного з благодійних фондів."Три Peugeot знаходиться на нашому балансі, один Ford і два УАЗа. Зараз один на зміні знаходиться, а другий – в гаражі. По-ідеї – машини нові, хороші, але , якщо взяти по доїзду по селах, то, звичайно, Уаз – більш прохідна машина. Допомога ще б одного автомобіля не завадила б. Ну так обходимся тим транспортом, що є, на даний момент", - зауважив керівник станції екстреної медичної допомоги Володимира-Волинського Микола Бринчук.Citroen обійшлася обласному бюджету в мільйон сто тисяч гривень. Фельдшеркаже, що машина обладнана повністю.Автопарк швидких на Волині - це 108 машин, – розповів керівник центру екстреної медицини і медицини катастроф областіЗ його слів, 8 – це ті, що експлуатують менше 5 років. Їх почали використовувати цьогоріч."Всі автомобілі в службі екстреної допомоги мають бути терміном до 5 років. Від 6 до 10 років в нас 46 автомобілів, які ми ще можемо спокійно використовувати, від 11 до 15 років 35 автомобілів і більше 15 – 29 автомобілів", зазначив керівник центру екстреної допомоги і медицини катастроф Володимир Шмаль.Автомобілі швидкої, які не можуть списати, ремонтують. Дно цього УАЗа, який прослужив два десятиліття, повністю замінюють, - каже водій. Це роблять у гаражі центру екстреної допомоги."В нас є стандарт, він полягає в тому, щоб в місті карета швидкої приїжджала за 10 хв, а поза містом – за 20. В наступному році ми спробуємо максимально покрити ті білі плями на мапі України, там де стандарт не забезпечується взагалі, або забезпечується дуже погано", - зазначив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук."Для нашої області ще необхідно 59 автомобілів. Новеньких. Ми рахували, нам типу «С» треба 5 автомобілів реанімаційних і всі решта типу «В». По деяких пунктах кричуща необхідність забезпечення автомобілями пункт Цумань Ківерцівського відділення, луків Турійського відділення, Берестечко Горохівського відділення, Доросині Рожищенського, і, звичайно, Повурськ на трасі – це Ковельське відділення", - розповів Володимир Шмаль.Нині в Уряді досліджують ситуацію в областях. Тоді й вирішать, скільки нових карет швидкої допомоги поїдуть в регіони.

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