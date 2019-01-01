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Волині не вистачає понад пів сотні «швидких». ВІДЕО

Волині не вистачає понад пів сотні «швидких». ВІДЕО
Волинь потребує 59 автомобілів швидких. Загалом 500 карет екстреної допомоги планують придбати за державний кошт у наступному році.

Про це розповів прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. З його слів, необхідну на оновлення автопарку "швидких" суму вже передбачили у бюджеті 2020, - йдеться у сюжеті "Суспільного".

Водій Іван Серафін розповідає: працює на швидкій у Володимирі-Волинському із 1978-го. До цього УАЗика, каже, звик, на іншу машину не проміняє.

"Мені до пенсії було 14 років, як я її получив. Шкода, канєшно. Все зробили, бачите, заводиться добре. Погнила, канєшно, ну то шо? Поклєпали, порємонтіровали. Спереді всьо позаклеювали – ну, як машина. Інструмент з собою. Кажуть, що ваша більш прохідна. – Ну да, от зараз, як зима начнеться – то ті їду витягувати", - розповів водій швидкої.

6 карет швидкої допомоги їздять на виклики по місту та району, - каже керівник станції екстреної медичної допомоги Володимира-Волинського Микола Бринчук. Останню машину сюди передали цього року, її придбали за гроші одного з благодійних фондів.

"Три Peugeot знаходиться на нашому балансі, один Ford і два УАЗа. Зараз один на зміні знаходиться, а другий – в гаражі. По-ідеї – машини нові, хороші, але , якщо взяти по доїзду по селах, то, звичайно, Уаз – більш прохідна машина. Допомога ще б одного автомобіля не завадила б. Ну так обходимся тим транспортом, що є, на даний момент", - зауважив керівник станції екстреної медичної допомоги Володимира-Волинського Микола Бринчук.

Citroen обійшлася обласному бюджету в мільйон сто тисяч гривень. Фельдшер Олександр Гережун каже, що машина обладнана повністю.

Автопарк швидких на Волині - це 108 машин, – розповів керівник центру екстреної медицини і медицини катастроф області Володимир Шмаль. З його слів, 8 – це ті, що експлуатують менше 5 років. Їх почали використовувати цьогоріч.

"Всі автомобілі в службі екстреної допомоги мають бути терміном до 5 років. Від 6 до 10 років в нас 46 автомобілів, які ми ще можемо спокійно використовувати, від 11 до 15 років 35 автомобілів і більше 15 – 29 автомобілів", зазначив керівник центру екстреної допомоги і медицини катастроф Володимир Шмаль.

Автомобілі швидкої, які не можуть списати, ремонтують. Дно цього УАЗа, який прослужив два десятиліття, повністю замінюють, - каже водій Ростислав Дем’янчук. Це роблять у гаражі центру екстреної допомоги.

"В нас є стандарт, він полягає в тому, щоб в місті карета швидкої приїжджала за 10 хв, а поза містом – за 20. В наступному році ми спробуємо максимально покрити ті білі плями на мапі України, там де стандарт не забезпечується взагалі, або забезпечується дуже погано", - зазначив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Для нашої області ще необхідно 59 автомобілів. Новеньких. Ми рахували, нам типу «С» треба 5 автомобілів реанімаційних і всі решта типу «В». По деяких пунктах кричуща необхідність забезпечення автомобілями пункт Цумань Ківерцівського відділення, луків Турійського відділення, Берестечко Горохівського відділення, Доросині Рожищенського, і, звичайно, Повурськ на трасі – це Ковельське відділення", - розповів Володимир Шмаль.

Нині в Уряді досліджують ситуацію в областях. Тоді й вирішать, скільки нових карет швидкої допомоги поїдуть в регіони.




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Теги: Волинь, нові швидкі, бюджет 2020
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