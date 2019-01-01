Лідери «ЄС», «Голосу» і «Батьківщини» ухвалили спільну заяву





Про це повідомили у пресслужбі

У документі йдеться про необхідність дотримуватися під час переговорів 9 грудня "червоних ліній", порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні.



Текст заяви подаємо без змін та правок:



Заява щодо недопущення порушення національних інтересів України



Усвідомлюючи ризики для безпеки і національних інтересів України, реалізації європейського і євроатлантичного вибору Українського народу, які виходять із триваючої агресії російської Федерації, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у Нормандському форматі принципових позицій, «червоних ліній», порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні.



1. Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.

2. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.

3. Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.

4. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.

5. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.



Політичні сили вимагають забезпечення принципу – спершу безпека, включаючи всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України.



Повернення контролю України над українсько-російським кордоном. У зв’язку з цим координуємо свої дії для забезпечення непорушності цих червоних ліній і дотримання національних інтересів нашої держави.



І закликаємо усі державницькі партії і громадські організації долучитися до спільної боротьби по захисту України.



Заяву підписали лідери політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, партії «Голос» Святослав Вакарчук, Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юля Тимошенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Політичні партії «Європейська Солідарність», «Голос» і «Батьківщина» ухвалили спільну заяву напередодні Нормандського формату.Про це повідомили у пресслужбі політичної партії "Європейська Солідарність".

У документі йдеться про необхідність дотримуватися під час переговорів 9 грудня "червоних ліній", порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні.Заява щодо недопущення порушення національних інтересів УкраїниУсвідомлюючи ризики для безпеки і національних інтересів України, реалізації європейського і євроатлантичного вибору Українського народу, які виходять із триваючої агресії російської Федерації, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у Нормандському форматі принципових позицій, «червоних ліній», порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні.1. Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.2. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.3. Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.4. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.5. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.Політичні сили вимагають забезпечення принципу – спершу безпека, включаючи всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України.Повернення контролю України над українсько-російським кордоном. У зв’язку з цим координуємо свої дії для забезпечення непорушності цих червоних ліній і дотримання національних інтересів нашої держави.І закликаємо усі державницькі партії і громадські організації долучитися до спільної боротьби по захисту України.Заяву підписали лідери політичної партії «Європейська Солідарність»партії «Голос», Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію