Луцьк готується до ювілею – 150-ї річниці з дня народження Лесі Українки. ВІДЕО





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В обласному центрі делегація парламентарів відвідала Луцький замок та художній музей, ознайомилась з роботою Державного історико-культурного заповідника. Народні депутати з профільного парламентського Комітету також побували в літературно-меморіальному музеї-садибі Лесі Українки в Колодяжному.



Завідувачка Ольга Бойко провела екскурсію та представила експозицію музею, яка розкриває життєвий і творчий шлях поетеси. Потому відбулась конференція, на якій обговорили проблематику відзначення 150-річчя Лесі Українки, досвід культурної діяльності, пов’язаної із поетесою.



"Для нас важливо повертати в сучасний медійний простір тих, кого вважаємо українським іконостасом. Леся Українка — сучасна, сильна, високоосвічена жінка, яка змінювала добу, в яку жила. Вона повинна повернутись у кожне помешкання. Сьогодні це можливо здійснити за допомогою мережі, науково-пізнавальних фільмів на YouTube, серіалів. Леся Українка не повинна залишитись лише сторінкою у шкільній програмі. Ми знаємо, якою вона була, на що впливала та як творила тоді ту українську ідентичність, яку сьогодні ми так старанно намагаємося відшукати та оновити", – зауважила заступник міністра культури, молоді і спорту Ірина Подоляк.



На конференції також обговорили стан та перспективи розвитку бібліотек у громадах, реформування бібліотечної галузі. Вітання від народного депутата України Степана Івахіва учасникам конференції переказав його помічник Павло Самолюк. Також гостям вручили книги і подарунки від благодійного фонду “Патріоти Волині”.



У презентованому виданні “Родові гнізда Драгоманових-Косачів: їх устрій та культура” (автор-літературознавиця Тамара Скрипка) досліджується духовне середовище й культурна атмосфера маєтків родини Драгоманових-Косачів як осередків української традиції та аристократичної культури кінця 19-го — початку 20 століття.



У книзі використано друковані та рукописні мемуари, епістолярій власників садиб, членів їхньої родини та оточення, а також подано понад півтисячі унікальних фотографій з приватних колекцій у США, Канаді, Швейцарії та Росії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині відбулось виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики на тему "Про функціонування закладів культури в умовах децентралізації".Про це йдеться на сайті благодійного фонду "Патріоти Волині" В обласному центрі делегація парламентарів відвідала Луцький замок та художній музей, ознайомилась з роботою Державного історико-культурного заповідника. Народні депутати з профільного парламентського Комітету також побували в літературно-меморіальному музеї-садибі Лесі Українки в Колодяжному.Завідувачкапровела екскурсію та представила експозицію музею, яка розкриває життєвий і творчий шлях поетеси. Потому відбулась конференція, на якій обговорили проблематику відзначення 150-річчя Лесі Українки, досвід культурної діяльності, пов’язаної із поетесою."Для нас важливо повертати в сучасний медійний простір тих, кого вважаємо українським іконостасом. Леся Українка — сучасна, сильна, високоосвічена жінка, яка змінювала добу, в яку жила. Вона повинна повернутись у кожне помешкання. Сьогодні це можливо здійснити за допомогою мережі, науково-пізнавальних фільмів на YouTube, серіалів. Леся Українка не повинна залишитись лише сторінкою у шкільній програмі. Ми знаємо, якою вона була, на що впливала та як творила тоді ту українську ідентичність, яку сьогодні ми так старанно намагаємося відшукати та оновити", – зауважила заступник міністра культури, молоді і спортуНа конференції також обговорили стан та перспективи розвитку бібліотек у громадах, реформування бібліотечної галузі. Вітання від народного депутата Україниучасникам конференції переказав його помічник. Також гостям вручили книги і подарунки від благодійного фонду “Патріоти Волині”.У презентованому виданні “Родові гнізда Драгоманових-Косачів: їх устрій та культура” (автор-літературознавиця Тамара Скрипка) досліджується духовне середовище й культурна атмосфера маєтків родини Драгоманових-Косачів як осередків української традиції та аристократичної культури кінця 19-го — початку 20 століття.У книзі використано друковані та рукописні мемуари, епістолярій власників садиб, членів їхньої родини та оточення, а також подано понад півтисячі унікальних фотографій з приватних колекцій у США, Канаді, Швейцарії та Росії.

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