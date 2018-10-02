На Волині розшукують безвісти зниклу дівчину
Сьогодні, 19:08
Розшукують зниклу волинянку, яка востаннє виходила на зв’язок 29 листопада.
Повідомлення про розшук опублікували у соцмережі Instagram, - пишуть "Волинські Новини".
«Зникла Людва Тетяна Олександрівна. Із 29.11.2019 не виходила на зв’язок та не з’являлася у соцмережах. Була одягнена у чорні штани, чорну куртку та чорну шапку. Ріст приблизно 160-163 см, волосся чорне, довге. Обличчя худорляве, зелений колір очей», – йдеться в повідомленні.
Як розповіла Інформаційному агентству Волинські Новини сестра зниклої, дівчина в п’ятницю 29 листопада близько 13 години вийшла з навчального закладу, проте додому не повернулась.
З 15 години зв'язок з волинянкою обірвався. Сьогодні родичі звернулись із заявою про розшук у поліцію.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, рідні просять звернутися за номером телефону: 096-23-26-141.
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Повідомлення про розшук опублікували у соцмережі Instagram, - пишуть "Волинські Новини".
«Зникла Людва Тетяна Олександрівна. Із 29.11.2019 не виходила на зв’язок та не з’являлася у соцмережах. Була одягнена у чорні штани, чорну куртку та чорну шапку. Ріст приблизно 160-163 см, волосся чорне, довге. Обличчя худорляве, зелений колір очей», – йдеться в повідомленні.
Як розповіла Інформаційному агентству Волинські Новини сестра зниклої, дівчина в п’ятницю 29 листопада близько 13 години вийшла з навчального закладу, проте додому не повернулась.
З 15 години зв'язок з волинянкою обірвався. Сьогодні родичі звернулись із заявою про розшук у поліцію.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, рідні просять звернутися за номером телефону: 096-23-26-141.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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