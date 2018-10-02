вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині розшукують безвісти зниклу дівчину

На Волині розшукують безвісти зниклу дівчину
Розшукують зниклу волинянку, яка востаннє виходила на зв’язок 29 листопада.

Повідомлення про розшук опублікували у соцмережі Instagram, - пишуть "Волинські Новини".

«Зникла Людва Тетяна Олександрівна. Із 29.11.2019 не виходила на зв’язок та не з’являлася у соцмережах. Була одягнена у чорні штани, чорну куртку та чорну шапку. Ріст приблизно 160-163 см, волосся чорне, довге. Обличчя худорляве, зелений колір очей», – йдеться в повідомленні.

Як розповіла Інформаційному агентству Волинські Новини сестра зниклої, дівчина в п’ятницю 29 листопада близько 13 години вийшла з навчального закладу, проте додому не повернулась.

З 15 години зв'язок з волинянкою обірвався. Сьогодні родичі звернулись із заявою про розшук у поліцію.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, рідні просять звернутися за номером телефону: 096-23-26-141.

На Волині розшукують безвісти зниклу дівчину

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, дівчина, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк готується до ювілею – 150-ї річниці з дня народження Лесі Українки. ВІДЕО
Сьогодні, 19:14
На Волині розшукують безвісти зниклу дівчину
Сьогодні, 19:08
Де у Луцьку не буде світла 4 грудня
Сьогодні, 19:00
Судили волинянина, який на автостоянці побив жінку
Сьогодні, 18:50
Справа для душі стала бізнесом: у Луцьку люди із «золотими» руками ділилися історіями успіху. ФОТО
Сьогодні, 18:29
Схожі новини
Знайшли зниклу 23-річну волинянку Знайшли зниклу 23-річну волинянку
02 жовтень, 2018, 15:21
На Волині розшукують зниклу 17-річну дівчину На Волині розшукують зниклу 17-річну дівчину
14 листопад, 2016, 10:49
На Поліссі шукають 16-річну школярку з Каменя-Каширського На Поліссі шукають 16-річну школярку з Каменя-Каширського
22 вересень, 2016, 07:10
На Волині поліція розшукує матір з 2-річною дитиною На Волині поліція розшукує матір з 2-річною дитиною
Сьогодні, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк готується до ювілею – 150-ї річниці з дня народження Лесі Українки. ВІДЕО
Сьогодні, 19:14
 0
На Волині розшукують безвісти зниклу дівчину
Сьогодні, 19:08
 0
Де у Луцьку не буде світла 4 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
Судили волинянина, який на автостоянці побив жінку
Сьогодні, 18:50
 0
Справа для душі стала бізнесом: у Луцьку люди із «золотими» руками ділилися історіями успіху. ФОТО
Сьогодні, 18:29
 0
Медіа
відео
1/8