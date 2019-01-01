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Волинський фермер заготовляє квашену капусту для воїнів на передову. ВІДЕО

Волинський фермер заготовляє квашену капусту для воїнів на передову. ВІДЕО
Квашену капусту, домашні соління і городину п’ять років бійцям на схід України відправляє волинський фермер Олег Галасун.

Велика потреба у харчах була на початку війни, у 2014-му, розповів Суспільному чоловік. Зараз квашену солдатам передає до свят, - розповідає чоловік, син якого також воював.

"Ми збирали з фермерами, ми збирали допомогу, яку могли, це було літом 14-го року, і ми самі не знали що треба, і дзвонили хлопцям.05.39 стик 05.58 все-таки на сьогоднішній день армія забезпечена не можна порівнювати з тим, як це було в 14-му році, вони були голі й босі, мій син коли пішов в армію, то він ще місяць був без нормального одягу, на сьогоднішній день це вже інші питання. Сам служив в армії і знаю що таке казенна їжа і що таке коли хочеться такого як вдома", - каже фермер Олег Галасун.

Олег Галасун розповідає: за сезон квасить до 10 тонн капусти, кілька тонн помідорів та огірків. Овочі вирощують разом з дружиною.

"Я в них давно беру, і моркву беру, і картоплю, от зараз цибулю таку солодку взяла", - каже покупчиня Віра Степанівна.

"Дуже смачна редька і оцю цибулю беру, вона теж салатна від неї очі не плачуть", розповіла покупчиня Світлано Рожило.

"У такий сезон як зараз ми продаємо в основному квашену продукцію ну і дайкон, цибуля, - це такий зимовий асортимент і це нормально, тому що люди так само мають харчові переваги, наприклад помідора зараз так як літом не продасиш. Літом хочуть помідора, а взимку – квашеної капусти", - каже Олег Галасун.

Олег Галасун розповідає: за день, якщо займатися лише шинкуванням, вручну натирає до п’ятиста кілограмів капусти.

Говорить: додавати багато цукру в капусту не радить, це пришвидшує процес бродіння.

Для гостроти - суміш столового буряка з хроном. Це, каже господар, додає квашенині яскравого кольору і пікантного смаку. Урізноманітнити страву можна яблуками, журавлиною, червоним перцем і лавровим листом.

Олег Галасун каже - добрий господар завжди ділиться секретами своєї справи, і щедро ділиться з тими, хто потребує. Серед таких, каже чоловік, - воїни.

"Я сумніваюсь, що їм є можливість робити там на місці квашену капустку, вони воюють. Це більш як нагадування, що вони комусь потрібні, що про них пам’ятають, і щоб вони попробували чогось домашнього. Ми попробуємо цього року також чи до Миколая чи ще якось передати. Хлопці мені помагають капустою, привезуть її, я нашаткую і другий чоловік її спакує в відра і завезе. Я думаю, якось ми організуєм це", - зазначив фермер.



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Теги: фермер, квашена капуста, Схід
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