Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 грудня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у середу очікується мінлива хмарність, без опадiв. На дорогах місцями ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер західний, 7-12 м/c. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадiв. На дорогах ожеледиця.
Вiтер західний, 7-12 м/c. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер західний, 7-12 м/c. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадiв. На дорогах ожеледиця.
Вiтер західний, 7-12 м/c. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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