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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 грудня
У Волинській області у середу очікується мінлива хмарність, без опадiв. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер західний, 7-12 м/c. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадiв. На дорогах ожеледиця.

Вiтер західний, 7-12 м/c. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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