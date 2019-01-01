Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 4 грудня





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Вiтер західний, 7-12 м/c. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.



У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадiв. На дорогах ожеледиця.



Вiтер західний, 7-12 м/c. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у середу очікується мінлива хмарність, без опадiв. На дорогах місцями ожеледиця.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру. Вiтер західний, 7-12 м/c. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадiв. На дорогах ожеледиця.Вiтер західний, 7-12 м/c. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

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