Луцькі пенсіонери переглянули фільм про Реформацію. ФОТО





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Кінопоказ відбувся у рамках проєкту «Доступний кіно/театр для пенсіонерів», який реалізовує Громадянський Рух «CВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський. Традиційною локацією став великий зал РЦ «Промінь».



Цього разу фільм могли подивитися не лише пенсіонери, а всі охочі містяни. До того ж, як анонсували у громадській організації, відповісти на запитання та поспілкуватися із лучанами прийшов режисер фільму Сергій Шараєвський.



Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер зауважив, що організація завжди радо демонструє український продукт.







«Уже не вперше у рамках «Доступного кіно/театру» показуємо документальну стрічку. Надзвичайно приємно, що цього разу це робота нашого луцького режисера Сергія Шараєвського. Ми маємо пишатися, що наші земляки знімають фільми такого рівня! Громадянський Рух «СВІДОМІ» намагається підтримувати український кінематограф. Ми раді, що останнім часом можемо все частіше демонструвати вітчизняні фільми та популяризувати наше, українське», – зауважив Тарас Шкітер.



У коментарі «Конкуренту» режисер, своєю чергою, розповів, що ідея зняти фільм виникла вкінці 2016 року.



«Напередодні 2017 року Президент України підписав Указ «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації». Ми вирішили, що Україна дуже мало знає про ці події з історії, історії Європи, тієї території, куди ми прагнемо потрапити, з ким ми хочемо дружити. Більше того, ми мало знаємо про те, як реформаційні події повпливали на саму Україну. І ось ми вкінці 2017 року видали перших дві серії фільму «Реформація». Це якраз про європейську історію, а вже в травні 2018 року завершили третю частину, яку якраз сьогодні будемо представляти, це «Реформація в Україні», – розповів Сергій Шараєвський.







Також додав, що у фільмі багато подій стосується Волині, адже реформаційні процеси дуже активно відбувалися на нашій території – Луцька безпосередньо.



Трисерійна документальна кінострічка – це велика робота усієї команди Pravda PRO, яка подорожувала, досліджувала, цікавилася та знімала.



Зі слів режисера, команда об’їхала більше 12 країн Європи, працювала в різних музеях та з істориками.



На запитання, де було складніше віднайти інформацію, Сергій Шараєвський відповів, що це тяжче вдавалося зробити в Україні.



«Просто в Україні дуже мало самих робіт по цій темі. Немає окремих книжок, є просто наукові праці. От ми їх і вишуковували. А на Заході це дуже популярно», – відповів режисер кінострічки.



«Реформація. 500 років потому» розповіла глядачам про те, як протестантизм вкорінився в Україні та хто з відомих князів був його родоначальником на теренах Волині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Луцьку безкоштовно показали третю частину фільму «Реформація. 500 років потому», яку відзняла студія Pravda PRO.Про це пише ІА Конкурент Кінопоказ відбувся у рамках проєкту «Доступний кіно/театр для пенсіонерів», який реалізовує Громадянський Рух «CВІДОМІ», засновником якого є. Традиційною локацією став великий зал РЦ «Промінь».Цього разу фільм могли подивитися не лише пенсіонери, а всі охочі містяни. До того ж, як анонсували у громадській організації, відповісти на запитання та поспілкуватися із лучанами прийшов режисер фільмуСпівзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»зауважив, що організація завжди радо демонструє український продукт.«Уже не вперше у рамках «Доступного кіно/театру» показуємо документальну стрічку. Надзвичайно приємно, що цього разу це робота нашого луцького режисера Сергія Шараєвського. Ми маємо пишатися, що наші земляки знімають фільми такого рівня! Громадянський Рух «СВІДОМІ» намагається підтримувати український кінематограф. Ми раді, що останнім часом можемо все частіше демонструвати вітчизняні фільми та популяризувати наше, українське», – зауважив Тарас Шкітер.У коментарі «Конкуренту» режисер, своєю чергою, розповів, що ідея зняти фільм виникла вкінці 2016 року.«Напередодні 2017 року Президент України підписав Указ «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації». Ми вирішили, що Україна дуже мало знає про ці події з історії, історії Європи, тієї території, куди ми прагнемо потрапити, з ким ми хочемо дружити. Більше того, ми мало знаємо про те, як реформаційні події повпливали на саму Україну. І ось ми вкінці 2017 року видали перших дві серії фільму «Реформація». Це якраз про європейську історію, а вже в травні 2018 року завершили третю частину, яку якраз сьогодні будемо представляти, це «Реформація в Україні», – розповів Сергій Шараєвський.Також додав, що у фільмі багато подій стосується Волині, адже реформаційні процеси дуже активно відбувалися на нашій території – Луцька безпосередньо.Трисерійна документальна кінострічка – це велика робота усієї команди Pravda PRO, яка подорожувала, досліджувала, цікавилася та знімала.Зі слів режисера, команда об’їхала більше 12 країн Європи, працювала в різних музеях та з істориками.На запитання, де було складніше віднайти інформацію, Сергій Шараєвський відповів, що це тяжче вдавалося зробити в Україні.«Просто в Україні дуже мало самих робіт по цій темі. Немає окремих книжок, є просто наукові праці. От ми їх і вишуковували. А на Заході це дуже популярно», – відповів режисер кінострічки.«Реформація. 500 років потому» розповіла глядачам про те, як протестантизм вкорінився в Україні та хто з відомих князів був його родоначальником на теренах Волині.

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