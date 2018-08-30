У Нововолинську підвищать ціну на харчування у садочках





Батьки та особи, які їх заміняють, вноситимуть плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у розмірі 70 % від вартості харчування в день. Про це йдеться у проєкті рішення Нововолинської міської ради, - пише



У 2017 році депутати міськради прийняли рішення про збільшення батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти. На 2019 рік оплату залишили без змін.



Становила вона для дітей, віком від 1 до 3-х років – 30 гривень (батьківська плата – 18 гривень); віком від 3-х до 6 (7) років – 33 гривні 33 копійки (батьківська плата – 20 гривень).



Плату для батьків за утримання дітей у закладах дошкільної освіти та встановлення грошових норм харчування на наступний рік мають затвердити депутати на грудневій сесії. З 1-го січня 2020 року вони мають бути наступні:



для дітей віком від 1-го до 3-х років – 33 гривні (батьківська плата – 23 гривні 10 копійок, кошти з міського бюджету – 9 грн. 90 коп.);

віком від 3-х до 6 (7) років – 38 гривень (батьківська плата – 26 гривень 60 копійок, кошти з міського бюджету – 11 грн. 40 коп.).

Встановити безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти для таких категорій дітей:



дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;



дітей-інвалідів;



дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;



дітей учасників ООС на період їх відрядження для участі у бойових діях, забезпеченні правопорядку та охороні державного кордону на території Донецької та Луганської областей на підставі довідок, наказів тощо, виданих відповідними уповноваженими органами і тих, які після демобілізації отримали статус учасника бойових дій, на підставі копії відповідного посвідчення;



дітей, батьки яких загинули у ході антитерористичної операції;



дітей, батьки (члени сім’ї, вітчим) яких проходили військову службу в зоні проведення антитерористичної операції та отримали статус інваліда війни І-ІІ групи (на підставі копії відповідного посвідчення).



Багатодітні сім’ї на 50 % звільняються від плати за утримання дітей у закладах дошкільної освіти, – йдеться в проєкті рішення міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1-го січня планується збільшення плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти Нововолинська.Батьки та особи, які їх заміняють, вноситимуть плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у розмірі 70 % від вартості харчування в день. Про це йдеться у проєкті рішення Нововолинської міської ради, - пише БУГ У 2017 році депутати міськради прийняли рішення про збільшення батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти. На 2019 рік оплату залишили без змін.Становила вона для дітей, віком від 1 до 3-х років – 30 гривень (батьківська плата – 18 гривень); віком від 3-х до 6 (7) років – 33 гривні 33 копійки (батьківська плата – 20 гривень).Плату для батьків за утримання дітей у закладах дошкільної освіти та встановлення грошових норм харчування на наступний рік мають затвердити депутати на грудневій сесії. З 1-го січня 2020 року вони мають бути наступні:для дітей віком від 1-го до 3-х років – 33 гривні (батьківська плата – 23 гривні 10 копійок, кошти з міського бюджету – 9 грн. 90 коп.);віком від 3-х до 6 (7) років – 38 гривень (батьківська плата – 26 гривень 60 копійок, кошти з міського бюджету – 11 грн. 40 коп.).Встановити безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти для таких категорій дітей:дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;дітей-інвалідів;дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;дітей учасників ООС на період їх відрядження для участі у бойових діях, забезпеченні правопорядку та охороні державного кордону на території Донецької та Луганської областей на підставі довідок, наказів тощо, виданих відповідними уповноваженими органами і тих, які після демобілізації отримали статус учасника бойових дій, на підставі копії відповідного посвідчення;дітей, батьки яких загинули у ході антитерористичної операції;дітей, батьки (члени сім’ї, вітчим) яких проходили військову службу в зоні проведення антитерористичної операції та отримали статус інваліда війни І-ІІ групи (на підставі копії відповідного посвідчення).Багатодітні сім’ї на 50 % звільняються від плати за утримання дітей у закладах дошкільної освіти, – йдеться в проєкті рішення міської ради.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію