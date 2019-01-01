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У Луцьку влаштували святковий концерт для людей з інвалідністю

У Луцьку влаштували святковий концерт для людей з інвалідністю
З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю в Палаці культури міста Луцька відбулася мистецька програма "Жага до життя". Привітати людей з особливими потребами прийшла заступник міського голови Ірина Чебелюк.

Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

"Я радію та тішуся з того, коли ми використовуємо кожну хвилинку, щоб допомогти та посприяти вам, людям з особливими потребами. Життя досить часто ставить нам виклики, а ви їх отримуєте найбільше. Досить часто вам надзвичайно складно та важко, але ви витримуєте усі випробування долі", - зазначила вона, звертаючись до присутніх у залі.

"Такі заходи, як сьогодні, коли ви маєте право та можливість взяти у них участь, дуже потрібні. Ми намагаємося допомагати та сприяти вам у цьому. Ми раді вас бачити та вітати, адже кожна людина, яка реалізовує свій талант, втілює в це свої емоції. Відповідно — продовжує собі життя та покращує настрій. Я бажаю кожному з вас сили та терпіння, але найперше — здоров’я", - наголосила Ірина Чебелюк.

Після вітальної промови вона вручила відзнаки міського голови.

У Луцьку влаштували святковий концерт для людей з інвалідністю
У Луцьку влаштували святковий концерт для людей з інвалідністю
У Луцьку влаштували святковий концерт для людей з інвалідністю
У Луцьку влаштували святковий концерт для людей з інвалідністю
У Луцьку влаштували святковий концерт для людей з інвалідністю


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Теги: люди з інвалідністю, вітання, відзнака
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