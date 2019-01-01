У Луцьку влаштували святковий концерт для людей з інвалідністю

Ірина Чебелюк.



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"Я радію та тішуся з того, коли ми використовуємо кожну хвилинку, щоб допомогти та посприяти вам, людям з особливими потребами. Життя досить часто ставить нам виклики, а ви їх отримуєте найбільше. Досить часто вам надзвичайно складно та важко, але ви витримуєте усі випробування долі", - зазначила вона, звертаючись до присутніх у залі.



"Такі заходи, як сьогодні, коли ви маєте право та можливість взяти у них участь, дуже потрібні. Ми намагаємося допомагати та сприяти вам у цьому. Ми раді вас бачити та вітати, адже кожна людина, яка реалізовує свій талант, втілює в це свої емоції. Відповідно — продовжує собі життя та покращує настрій. Я бажаю кожному з вас сили та терпіння, але найперше — здоров’я", - наголосила Ірина Чебелюк.



Після вітальної промови вона вручила відзнаки міського голови.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю в Палаці культури міста Луцька відбулася мистецька програма "Жага до життя". Привітати людей з особливими потребами прийшла заступник міського головиПро це інформують на сайті Луцької міської ради."Я радію та тішуся з того, коли ми використовуємо кожну хвилинку, щоб допомогти та посприяти вам, людям з особливими потребами. Життя досить часто ставить нам виклики, а ви їх отримуєте найбільше. Досить часто вам надзвичайно складно та важко, але ви витримуєте усі випробування долі", - зазначила вона, звертаючись до присутніх у залі."Такі заходи, як сьогодні, коли ви маєте право та можливість взяти у них участь, дуже потрібні. Ми намагаємося допомагати та сприяти вам у цьому. Ми раді вас бачити та вітати, адже кожна людина, яка реалізовує свій талант, втілює в це свої емоції. Відповідно — продовжує собі життя та покращує настрій. Я бажаю кожному з вас сили та терпіння, але найперше — здоров’я", - наголосила Ірина Чебелюк.Після вітальної промови вона вручила відзнаки міського голови.

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