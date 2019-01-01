У Луцьку влаштували святковий концерт для людей з інвалідністю
Сьогодні, 08:18
З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю в Палаці культури міста Луцька відбулася мистецька програма "Жага до життя". Привітати людей з особливими потребами прийшла заступник міського голови Ірина Чебелюк.
Про це інформують на сайті Луцької міської ради.
"Я радію та тішуся з того, коли ми використовуємо кожну хвилинку, щоб допомогти та посприяти вам, людям з особливими потребами. Життя досить часто ставить нам виклики, а ви їх отримуєте найбільше. Досить часто вам надзвичайно складно та важко, але ви витримуєте усі випробування долі", - зазначила вона, звертаючись до присутніх у залі.
"Такі заходи, як сьогодні, коли ви маєте право та можливість взяти у них участь, дуже потрібні. Ми намагаємося допомагати та сприяти вам у цьому. Ми раді вас бачити та вітати, адже кожна людина, яка реалізовує свій талант, втілює в це свої емоції. Відповідно — продовжує собі життя та покращує настрій. Я бажаю кожному з вас сили та терпіння, але найперше — здоров’я", - наголосила Ірина Чебелюк.
Після вітальної промови вона вручила відзнаки міського голови.
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Про це інформують на сайті Луцької міської ради.
"Я радію та тішуся з того, коли ми використовуємо кожну хвилинку, щоб допомогти та посприяти вам, людям з особливими потребами. Життя досить часто ставить нам виклики, а ви їх отримуєте найбільше. Досить часто вам надзвичайно складно та важко, але ви витримуєте усі випробування долі", - зазначила вона, звертаючись до присутніх у залі.
"Такі заходи, як сьогодні, коли ви маєте право та можливість взяти у них участь, дуже потрібні. Ми намагаємося допомагати та сприяти вам у цьому. Ми раді вас бачити та вітати, адже кожна людина, яка реалізовує свій талант, втілює в це свої емоції. Відповідно — продовжує собі життя та покращує настрій. Я бажаю кожному з вас сили та терпіння, але найперше — здоров’я", - наголосила Ірина Чебелюк.
Після вітальної промови вона вручила відзнаки міського голови.
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