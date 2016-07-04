У Володимирі-Волинському оштрафували водіїв великогабаритних авто на 100 тисяч





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Так за півроку, розповів начальник Володимир-Волинського відділу поліції Михайло Бобик, завдяки камерам відеонагляду було винесено 38 постанов на загальну суму 100 тисяч гривень на водіїв великогабаритного транспорту, що рухалися на заборонні знаки. Кошти надійдуть в міський бюджет.



Зазначимо, що проїзд центральними вулицями Володимира для великогабаратних вантажних автомобілів заборонено.



Також, розповів Михайло Бобик, незабаром до системи спостереження у відділі поліції повинні підключити ще кілька камер з вулиць сіл Зимне та Заріччя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулицях Володимира-Волинського встановлено і працює в системі відеоспостереження поліції 44 камери. Завдяки їм вдалося розкрити чимало злочинів, а також додати коштів міському бюджету.Про це пише БУГ Так за півроку, розповів начальник Володимир-Волинського відділу поліції, завдяки камерам відеонагляду було винесено 38 постанов на загальну суму 100 тисяч гривень на водіїв великогабаритного транспорту, що рухалися на заборонні знаки. Кошти надійдуть в міський бюджет.Зазначимо, що проїзд центральними вулицями Володимира для великогабаратних вантажних автомобілів заборонено.Також, розповів Михайло Бобик, незабаром до системи спостереження у відділі поліції повинні підключити ще кілька камер з вулиць сіл Зимне та Заріччя.

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