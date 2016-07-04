У Володимирі-Волинському оштрафували водіїв великогабаритних авто на 100 тисяч
Сьогодні, 23:23
На вулицях Володимира-Волинського встановлено і працює в системі відеоспостереження поліції 44 камери. Завдяки їм вдалося розкрити чимало злочинів, а також додати коштів міському бюджету.
Про це пише БУГ.
Так за півроку, розповів начальник Володимир-Волинського відділу поліції Михайло Бобик, завдяки камерам відеонагляду було винесено 38 постанов на загальну суму 100 тисяч гривень на водіїв великогабаритного транспорту, що рухалися на заборонні знаки. Кошти надійдуть в міський бюджет.
Зазначимо, що проїзд центральними вулицями Володимира для великогабаратних вантажних автомобілів заборонено.
Також, розповів Михайло Бобик, незабаром до системи спостереження у відділі поліції повинні підключити ще кілька камер з вулиць сіл Зимне та Заріччя.
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Про це пише БУГ.
Так за півроку, розповів начальник Володимир-Волинського відділу поліції Михайло Бобик, завдяки камерам відеонагляду було винесено 38 постанов на загальну суму 100 тисяч гривень на водіїв великогабаритного транспорту, що рухалися на заборонні знаки. Кошти надійдуть в міський бюджет.
Зазначимо, що проїзд центральними вулицями Володимира для великогабаратних вантажних автомобілів заборонено.
Також, розповів Михайло Бобик, незабаром до системи спостереження у відділі поліції повинні підключити ще кілька камер з вулиць сіл Зимне та Заріччя.
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