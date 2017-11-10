У Києві презентували фотовиставку «Одна війна – одна нація – два погляди»





Це спільний проект спеціальних кореспондентів АрміяInform та журналістки міжнародного фотоагентства SIPA PRESS Гаель Жірб, -



Захід відбувається за підтримки благодійного фонду «Мотанка» – французько-української громадської ініціативи.



Всі охочі кияни й гості міста мають унікальну можливість переглянути близько 80 світлин про війну на Донбасі в контексті двох поглядів на неї. Це віддзеркалення сьогодення і тієї реальності, у якій живе окрема частина українського соціуму останні п’ять років.



На виставці представлені фотороботи військових журналістів Володимира Скоростецького, Тараса Греня та Гаель Жірб.



Гаель Жірб почала займатися фотожурналістикою у 2006 році. Її репортажі переносять до Африки, Південно-Східної Азії та Східної Європи. Для неї фотожурналістика – це передусім пригоди, щоб познайомитися з іншими людьми. Вона звертає увагу на той ракурс, який робить історію цікавою.



Вона завжди дотримується принципу Анрі Картьє-Брессона:



«Фотографувати – це тримати на одній мушці думки, погляд та почуття». Саме це і є тим конкретним фокусом, що його вона намагається врегулювати настільки, наскільки це можливо в її роботі. Із 2014 року співпрацює з Патріком Чавелем, визначним французьким військовим фотокореспондентом, з яким Гаель створила колекцію світлин, присвячених війнам у всьому світі за останнє пів століття, починаючи від війни у В’єтнамі, закінчуючи Сирією. Працювала вона і на фронті в районі Авдіївки, Маріуполя й Луганська. З квітня 2018 року працює в агенції SIPA 2018. Тоді і переїхала до України.





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