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На Волині збудують новий комплекс для туристів

На Волині збудують новий комплекс для туристів
Нове будівництво будівель туристично-рекреаційної інфраструктури до 12 метрів заввишки запланували у селі Колодії Маневицького району.

Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердили наказом завідувача сектору містобудування та архітектури Маневицької райдержадміністрації. Будівництво, замовником якого є громадянин Дмитро Сільчук, здійснюватимуть на вулиці Центральній, 36, в селі Колодії, - пише ІА Волинські новини.

Цільове та функціональне призначення земельної ділянки – землі громадської забудови, для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, відповідає детальному плану території щодо об’єднання та зміни цільового призначення земельних ділянок в селі Колодії Маневицького району, затвердженого рішенням Костюхнівської сільради від 4 грудня 2018 року.

Гранично допустима висотність будівель становить 12 метрів, максимально допустимий відсоток забудови ділянки, відповідно до детального плану – 50%. Відстань від проектованих об’єктів до червоної лінії – три метри, проектовані об’єкти по лінії регулювання забудови, існуючі будинки та споруди суміжного землекористувача відсутні. Планувальні обмеження відсутні.

Серед наявних обмежень у використанні земельної ділянки – охоронна зона вздовж об’єкта енергетичної системи площею 0,0276 гектара. Детальний план території передбачає перенесення електроопор в межі червоних ліній вулиці.

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Теги: маневичі, комплекс, туристи
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