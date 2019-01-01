На Волині збудують новий комплекс для туристів





Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердили наказом завідувача сектору містобудування та архітектури Маневицької райдержадміністрації. Будівництво, замовником якого є громадянин Дмитро Сільчук, здійснюватимуть на вулиці Центральній, 36, в селі Колодії, - пише



Цільове та функціональне призначення земельної ділянки – землі громадської забудови, для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, відповідає детальному плану території щодо об’єднання та зміни цільового призначення земельних ділянок в селі Колодії Маневицького району, затвердженого рішенням Костюхнівської сільради від 4 грудня 2018 року.



Гранично допустима висотність будівель становить 12 метрів, максимально допустимий відсоток забудови ділянки, відповідно до детального плану – 50%. Відстань від проектованих об’єктів до червоної лінії – три метри, проектовані об’єкти по лінії регулювання забудови, існуючі будинки та споруди суміжного землекористувача відсутні. Планувальні обмеження відсутні.



Серед наявних обмежень у використанні земельної ділянки – охоронна зона вздовж об’єкта енергетичної системи площею 0,0276 гектара. Детальний план території передбачає перенесення електроопор в межі червоних ліній вулиці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нове будівництво будівель туристично-рекреаційної інфраструктури до 12 метрів заввишки запланували у селі Колодії Маневицького району.Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердили наказом завідувача сектору містобудування та архітектури Маневицької райдержадміністрації. Будівництво, замовником якого є громадянин, здійснюватимуть на вулиці Центральній, 36, в селі Колодії, - пише ІА Волинські новини Цільове та функціональне призначення земельної ділянки – землі громадської забудови, для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, відповідає детальному плану території щодо об’єднання та зміни цільового призначення земельних ділянок в селі Колодії Маневицького району, затвердженого рішенням Костюхнівської сільради від 4 грудня 2018 року.Гранично допустима висотність будівель становить 12 метрів, максимально допустимий відсоток забудови ділянки, відповідно до детального плану – 50%. Відстань від проектованих об’єктів до червоної лінії – три метри, проектовані об’єкти по лінії регулювання забудови, існуючі будинки та споруди суміжного землекористувача відсутні. Планувальні обмеження відсутні.Серед наявних обмежень у використанні земельної ділянки – охоронна зона вздовж об’єкта енергетичної системи площею 0,0276 гектара. Детальний план території передбачає перенесення електроопор в межі червоних ліній вулиці.

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