У 2021 році нові айфони випускатимуть двічі на рік





Цей зсув дасть компанії велику гнучкість у зміні своїх продуктів і конкуренцію з іншими виробниками пристроїв, які випускають нові телефони протягом року. Це також стане серйозною зміною стратегії для найважливішої лінійки продуктів Apple, –



"Виходячи з перевірок нашого ланцюжка поставок, ми очікуємо стратегічної зміни частоти запуску з випуском двох нових моделей iPhone у першій половині року, а потім – ще двох у другій, що сприятиме згладжуванню сезонності під час запуску", – розповідає аналітик JP Morgan Самік Чаттерджі.



Аналітики також передбачили прогнози для лінійки iPhone Apple 2020 року: чотири нові моделі iPhone випустять у вересні 2020 року. Також навесні компанія може випустити бюджетну версію, яка нагадуватиме iPhone 8.



З 2017 року Apple дотримується трьохмодельної стратегії. У всіх телефонів будуть чудові OLED-екрани та підтримка мережі 5G, хоча деякі моделі не підтримуватимуть технологію mmWave, яка обіцяє більш високі швидкості.



"Ми очікуємо, що дві моделі більш високого рівня матимуть ще й потрійну камеру і 3D-зондування, коли простіші моделі включатимуть підтримку тільки частоти нижче 6 ГГц і подвійну камеру (без 3D-відчуття)", – зазначає аналітик.



Смартфони оновленої лінійки Apple матимуть відчутні відмінності всередині однієї лінійки. 5,4-дюймова і 6,7-дюймова версії будуть доступні в єдиній модифікації, а третю модель з діагоналлю екрана 6,1 дюйма представлять у двох версіях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аналітики прогнозують, що Apple може змінити стратегію випуску iPhone, аби видавати нові пристрої двічі на рік.Цей зсув дасть компанії велику гнучкість у зміні своїх продуктів і конкуренцію з іншими виробниками пристроїв, які випускають нові телефони протягом року. Це також стане серйозною зміною стратегії для найважливішої лінійки продуктів Apple, – інформують Факти."Виходячи з перевірок нашого ланцюжка поставок, ми очікуємо стратегічної зміни частоти запуску з випуском двох нових моделей iPhone у першій половині року, а потім – ще двох у другій, що сприятиме згладжуванню сезонності під час запуску", – розповідає аналітик JP MorganАналітики також передбачили прогнози для лінійки iPhone Apple 2020 року: чотири нові моделі iPhone випустять у вересні 2020 року. Також навесні компанія може випустити бюджетну версію, яка нагадуватиме iPhone 8.З 2017 року Apple дотримується трьохмодельної стратегії. У всіх телефонів будуть чудові OLED-екрани та підтримка мережі 5G, хоча деякі моделі не підтримуватимуть технологію mmWave, яка обіцяє більш високі швидкості."Ми очікуємо, що дві моделі більш високого рівня матимуть ще й потрійну камеру і 3D-зондування, коли простіші моделі включатимуть підтримку тільки частоти нижче 6 ГГц і подвійну камеру (без 3D-відчуття)", – зазначає аналітик.Смартфони оновленої лінійки Apple матимуть відчутні відмінності всередині однієї лінійки. 5,4-дюймова і 6,7-дюймова версії будуть доступні в єдиній модифікації, а третю модель з діагоналлю екрана 6,1 дюйма представлять у двох версіях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію