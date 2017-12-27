Чому ялинкові прикраси можуть бути небезпечними





Сертифіковані або фірмові прикраси можуть не містити свинцю, але якщо у вас є дешеві іграшки, придбані у неофіційних магазинах або в інтернеті, існує ризик, що на них можуть бути токсичні речовини, -



Дослідження 2014-го року показало, що 13% новорічних іграшок, які продавались у великій роздрібній торгівлі в торгових центрах, містили свинець. Окрім того, його пороги значно перевищували норму.



Більшість святкових прикрас не завдадуть вам шкоди, але якщо у вас є діти, варто вжити деяких заходів безпеки:



- Хоч свинець не може проникнути в організм людини через контакт зі шкірою, він може потрапити туди через ротову порожнину.

- Кількість іграшок та прикрас з акумуляторами зростає, й це стає поширеною небезпекою для маленьких дітей. Річ у тім, що їх можна легко проковтнути, що може призвести до внутрішніх опіків, пошкоджень стравоходу та шлунку.

- Слідкуйте за гігієною рук дитини після того, як вона пограється іграшкою та зайвий раз перевірте, що вона кладе до рота.



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