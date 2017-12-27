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Чому ялинкові прикраси можуть бути небезпечними

Чому ялинкові прикраси можуть бути небезпечними
Усі чарівні прикраси, коробку з якими ви старанно дістаєте щороку зі схованки, можуть містити в собі токсичні речовини.

Сертифіковані або фірмові прикраси можуть не містити свинцю, але якщо у вас є дешеві іграшки, придбані у неофіційних магазинах або в інтернеті, існує ризик, що на них можуть бути токсичні речовини, - повідомляє Канал24 з посиланням на Healthline.

Дослідження 2014-го року показало, що 13% новорічних іграшок, які продавались у великій роздрібній торгівлі в торгових центрах, містили свинець. Окрім того, його пороги значно перевищували норму.

Більшість святкових прикрас не завдадуть вам шкоди, але якщо у вас є діти, варто вжити деяких заходів безпеки:

- Хоч свинець не може проникнути в організм людини через контакт зі шкірою, він може потрапити туди через ротову порожнину.
- Кількість іграшок та прикрас з акумуляторами зростає, й це стає поширеною небезпекою для маленьких дітей. Річ у тім, що їх можна легко проковтнути, що може призвести до внутрішніх опіків, пошкоджень стравоходу та шлунку.
- Слідкуйте за гігієною рук дитини після того, як вона пограється іграшкою та зайвий раз перевірте, що вона кладе до рота.

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Теги: прикраси, ялинка, іграшки
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