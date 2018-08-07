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У місті на Волині вандали потрощили крісла на стадіоні

У місті на Волині вандали потрощили крісла на стадіоні
У Горохові на стадіоні «Колос» невідомі зруйнували крісла.

Про це повідомляє "Волинь нова".

Зауважують, що вандали вирвали з рядів шість пластмасових стільців. І це – не перше варварство на спортивній арені району. Два тижні тому шкідники так само цинічно пошкодили п’ять стільців на трибуні.

До слова, їх, зручні і яскраві, вартістю приблизно 400 гривень за один, спортивна еліта району на чолі з головою районної ради Тарасом Щерблюком замовляла аж у Харкові.

З часу, відколи районна влада реконструювала місцевий стадіон «Колос», минув лише рік.

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Теги: Горохів, стадіон, вандали, крісла
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