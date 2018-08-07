У місті на Волині вандали потрощили крісла на стадіоні

У Горохові на стадіоні «Колос» невідомі зруйнували крісла.Про це повідомляє "".Зауважують, що вандали вирвали з рядів шість пластмасових стільців. І це – не перше варварство на спортивній арені району. Два тижні тому шкідники так само цинічно пошкодили п’ять стільців на трибуні.До слова, їх, зручні і яскраві, вартістю приблизно 400 гривень за один, спортивна еліта району на чолі з головою районної радизамовляла аж у Харкові.З часу, відколи районна влада реконструювала місцевий стадіон «Колос», минув лише рік.