У місті на Волині вандали потрощили крісла на стадіоні
Сьогодні, 08:35
У Горохові на стадіоні «Колос» невідомі зруйнували крісла.
Про це повідомляє "Волинь нова".
Зауважують, що вандали вирвали з рядів шість пластмасових стільців. І це – не перше варварство на спортивній арені району. Два тижні тому шкідники так само цинічно пошкодили п’ять стільців на трибуні.
До слова, їх, зручні і яскраві, вартістю приблизно 400 гривень за один, спортивна еліта району на чолі з головою районної ради Тарасом Щерблюком замовляла аж у Харкові.
З часу, відколи районна влада реконструювала місцевий стадіон «Колос», минув лише рік.
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Про це повідомляє "Волинь нова".
Зауважують, що вандали вирвали з рядів шість пластмасових стільців. І це – не перше варварство на спортивній арені району. Два тижні тому шкідники так само цинічно пошкодили п’ять стільців на трибуні.
До слова, їх, зручні і яскраві, вартістю приблизно 400 гривень за один, спортивна еліта району на чолі з головою районної ради Тарасом Щерблюком замовляла аж у Харкові.
З часу, відколи районна влада реконструювала місцевий стадіон «Колос», минув лише рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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