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Студенти можуть пограти у боулінг в StrikeCity за акційною ціною*

Студенти можуть пограти у боулінг в StrikeCity за акційною ціною*
У боулінг-клубі StrikeCity діє спеціальна пропозиція для студентів.

Про це інформує пресслужба закладу.

Година гри для студентів тут коштує всього за 89 гривень. Ви можете провести незабутній час в компанії друзів за грою в боулінг.

Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85

Пропозиція діє у будні дні з 11:00 до 18:00 та не сумується з іншими акціями.

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Теги: StrikeCity, боулінг, Луцьк
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