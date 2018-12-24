У Луцьку святкуватимуть 80-річчя Волині





Про це пише



Так, 4 грудня 1939 року Президія Верховної Ради СРСР видала указ про ліквідацію колишніх польських воєводств і утворення «Волинської, Дрогобичської, Львівської, Ровенської, Станіславської, Тарнопольської областей у складі Української РСР».



До Волинської області з центром у Луцьку увійшли Луцький, Ковельський, Горохівський, Володимир-Волинський, Любомильський повіти Волинського воєводства та Камінь-Каширський повіт Поліського воєводства.



Радянська мапа 1940-го року



«Для кожного з нас – це не просто місце проживання. Це спільний дім, який об’єднує людей різних поколінь, доль, характерів у єдине ціле, в одну велику волинську родину», – пишуть на сайті ОДА.



З нагоди відзначення дня утворення Волинської області в Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка 4 грудня 2019 року відбудеться урочиста академія. Початок о 14.00 год.



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