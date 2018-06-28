У Луцьку відкрили ресторан «Любарт». ФОТО*

На відкритті ресторану «Любарт» відбувались справжні лицарські бої

У Луцьку відкрили ресторан сучасної української кухні. Заклад розташований наКонцепція закладу передбачає страви української кухні, але не зовсім у тому вигляді, що їх звикли бачити гості. Навіть традиційний червоний борщ у ресторані смакує по-особливому.Власникрозповідає, що давно хотів змінити уявлення людей про українську кухню.На відкритті закладу, яке відбулося у неділю, 24 листопада, гостей вразила оригінальна подача та новий підхід до приготування традиційних страв.До прикладу, сметанник та ліниві вареники у закладі готують за авторським рецептом бабусі шеф-кухаряЦінова політика нового ресторану дозволяє кожному обрати страву незалежно від розміру гаманця. Наприклад, суп тут коштує від 28 до 40 грн, м’ясні страви – від 62 до 320 грн, салати – від 19 до 64 грн. Серед різноманіття десертів можна обрати смаколики від 28 до 48 грн.У ресторані «Любарт» також пропонують комплексні обіди. За 70 грн гості можуть обрати зелений або червоний борщ, деруни або м’ясну страву, салат з капусти або буряка.Родзинка меню – яловичі щоки, приготовані за авторським рецептом. Офіціанти зізнаються, що гості закладу часто замовляють додаткову порцію або ж повертаються саме за цією стравою.надають великого значення сімейним цінностям. Наголошують, що готують не лише вміло та з любов’ю, а й зі свіжих та якісних продуктів.«Ви можете не хвилюватися, а зі спокійною душею годувати у нас ваших діток», – кажеРесторан, який вміщує 65 гостей, чудово підходить для відзначення дня народження, річниці, або ж іншого свята.Залежно від формату свята, у закладі пропонують вибрати залу: для романтичних побачень та затишних сімейних святкувань, або ж для гучних застіль.Тут також чекають і на любителів кави, адже посмакувати цим ароматним напоєм можна як в закладі, так і взяти його з собою.Команда працює над тим, щоб розвіяти негативні стереотипи про ресторани. Найчастіше у людей такі заклади асоціюються з тим, що це дуже дорого і «не для кожного».«Ми хотіли створити місце, де гостям буде максимально комфортно. Прагнемо, щоб за адекватну ціну люди отримували якісний сервіс та могли насолодитися будь-якою стравою» , – каже власник ресторану