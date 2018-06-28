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У Луцьку відкрили ресторан «Любарт». ФОТО*

У Луцьку відкрили ресторан «Любарт». ФОТО*
У Луцьку відкрили ресторан сучасної української кухні «Любарт». Заклад розташований на вул. Дубнівській, 36.

Концепція закладу передбачає страви української кухні, але не зовсім у тому вигляді, що їх звикли бачити гості. Навіть традиційний червоний борщ у ресторані смакує по-особливому.

Власник Стас Мельничук розповідає, що давно хотів змінити уявлення людей про українську кухню.

На відкритті закладу, яке відбулося у неділю, 24 листопада, гостей вразила оригінальна подача та новий підхід до приготування традиційних страв.

До прикладу, сметанник та ліниві вареники у закладі готують за авторським рецептом бабусі шеф-кухаря Іллі Будчука.

Цінова політика нового ресторану дозволяє кожному обрати страву незалежно від розміру гаманця. Наприклад, суп тут коштує від 28 до 40 грн, м’ясні страви – від 62 до 320 грн, салати – від 19 до 64 грн. Серед різноманіття десертів можна обрати смаколики від 28 до 48 грн.
У Луцьку відкрили ресторан «Любарт». ФОТО*


У ресторані «Любарт» також пропонують комплексні обіди. За 70 грн гості можуть обрати зелений або червоний борщ, деруни або м’ясну страву, салат з капусти або буряка.
У Луцьку відкрили ресторан «Любарт». ФОТО*

Родзинка меню – яловичі щоки, приготовані за авторським рецептом. Офіціанти зізнаються, що гості закладу часто замовляють додаткову порцію або ж повертаються саме за цією стравою.

У «Любарті» надають великого значення сімейним цінностям. Наголошують, що готують не лише вміло та з любов’ю, а й зі свіжих та якісних продуктів.

«Ви можете не хвилюватися, а зі спокійною душею годувати у нас ваших діток», – каже Стас Мельничук.

Ресторан, який вміщує 65 гостей, чудово підходить для відзначення дня народження, річниці, або ж іншого свята.

Залежно від формату свята, у закладі пропонують вибрати залу: для романтичних побачень та затишних сімейних святкувань, або ж для гучних застіль.
У Луцьку відкрили ресторан «Любарт». ФОТО*

Тут також чекають і на любителів кави, адже посмакувати цим ароматним напоєм можна як в закладі, так і взяти його з собою.
У Луцьку відкрили ресторан «Любарт». ФОТО*

Команда працює над тим, щоб розвіяти негативні стереотипи про ресторани. Найчастіше у людей такі заклади асоціюються з тим, що це дуже дорого і «не для кожного».

«Ми хотіли створити місце, де гостям буде максимально комфортно. Прагнемо, щоб за адекватну ціну люди отримували якісний сервіс та могли насолодитися будь-якою стравою» , – каже власник ресторану Стас Мельничук.

Заклад розташований за адресою: вул. Дубнівська, 36
Графік роботи: 10:00 – 23:00
Столики можна забронювати за номером +38 099 105 27 57
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У Луцьку відкрили ресторан «Любарт». ФОТО*

На відкритті ресторану «Любарт» відбувались справжні лицарські бої
На відкритті ресторану «Любарт» відбувались справжні лицарські бої


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Теги: ресторан, їжа, смачно
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