У Луцьку знесуть 10 кіосків, де торгують хлібом

У Луцьку демонтують 10 кіосків відомого виробника «Теремно хліб».Про це йшлося у середу, 4 грудня, під час виконкому Луцькради.За словами директора департаменту муніципальної вартиповідомила, що кіоски демонтують на Відродження, Гордіюк, Ковельській, Конякіна, Кравчука, Перемоги та Соборності.«Ми створюємо доволі потужну конфліктну ситуацію. Прибравши 10 пунктів продажу хліба ми повинні бути готові до динамічної ситуації з боку людей», - зауважив член виконкомуНатомість у мерії кажуть, що ніякого конфлікту немає. Підприємство просто декілька років не оформлювало кіоски і через це в бюджет міста не надійшов мільйон гривень.Ігор Алєксєєв запропонував ухвалити рішення про демонтаж, проте дати «Теремно хліб» 10 днів відтермінування. Юлія Сиротинська каже, що такими діями на території Луцька кіоскам підприємства дозволять стояти роками, адже «Теремно хліб» буде судитися.У підсумку, члени виконкому погодили демонтаж 10 кіосків.